У Airbnb произошла утечка данных

У Airbnb произошла утечка данных

При авторизации на сервисе, хозяева квартир и комнат, сдаваемых в аренду, видели вместо данных своих аккаунтов информацию о совершенно незнакомой им недвижимости — персональные данные владельцев, фотографии, данные о бронировании и даже коды для открытия дверей.

Согласно сообщениям на Reddit, техподдержка рекомендовала пострадавшим перелогиниться, почистить куки или поменять браузер. Некоторым это действительно помогало, но в большинстве случаев эти действия проблему не решали. Наоборот, с каждым новым входом на сервис ситуация усугублялась, поскольку открывались данные новых квартир и комнат. Аккаунты арендаторов при этом, судя по всему, затронуты не были.

Как сообщает издание ZDNet, ссылаясь на полученную в Airbnb информацию, в 9.30 утра по тихоокеанскому времени возникла техническая проблема, которая затронула веб-версию сервиса, в результате чего «небольшое число пользователей» непреднамеренно получили доступ к части данных других арендодателей, но при этом вносить какие-то изменения в эти данные они не могли. По словам представителей сервиса, проблема была решена в течение трех часов.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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