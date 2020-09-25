СНБО возьмет на учет и будет проверять украинских пользователей "ВКонтакте"

Если пользователи "ВКонтакте" будут распространять роSSийский контент, они будут иметь проблемы с Нацполицией и силовиками.

Секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что СНБО возьмет на учет и будет проверять на распространение русского контента украинских пользователей «ВКонтакте».

Об этом Данилов сообщил на пресс-конференции.

"Я бы хотел обратить внимание на пользователей запрещенного ресурса. Это также должна быть их ответственность, зачем они это делают и для чего они это делают. Все эти пользователи будут на учете. Если они дальше будут распространять роSSийский контент на территории Украины, то они будут иметь определенные проблемы с нашей Нацполицией, с нашими силовыми структурами", - сказал секретарь СНБО.

По его словам, вопрос блокирования "ВКонтакте", сменившего прокси-сервер, будет решен в ближайшее время с помощью международных партнеров.

"В Украине есть институты, которые за это непосредственно отвечают. Сейчас этот вопрос в работе, и мы считаем, что в ближайшее время с помощью наших международных партнеров мы этот вопрос решим", - добавил Данилов.

Напомним, в сентябре стало известно, что приложение "ВКонтакте" собирает данные украинских пользователей для спецслужб РФ . В СНБО заявили, что это может угрожать нацбезопасности Украины.

Ранее сообщалось, что в 2017 году Петр Порошенко подписал указ, вводящий в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Действие указа заблокировало доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники" в рамках ограничений, наложенных на Mail.Ru Group.