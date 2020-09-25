Facebook удалил три сети аккаунтов, связанных со спецслужбами РФ и "фабрикой троллей"

Они писали о протестах в Беларуси, политике в Украине и Турции.

Социальная сеть Facebook удалила три группы связанных между собой аккаунтов, нарушающих запрет на иностранное вмешательство.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Эти сети имели роSSийское происхождение", - говорится в заявлении.

Две группы аккаунтов, по данным соцсети, были связаны со спецслужбами РоSSии. Одна группа включала в себя 23 профиля и шесть страниц, а также восемь аккаунтов в Instagram. Они постили информацию преимущественно на русском и английском языках о "выборах и протестах в Беларуси, о роSSийской и украинской политике, геополитических теориях заговора, отношениях РоSSии и НАТО" и прочее. На рекламу в соцсетях эти аккаунты потратили около 10 тыс. долларов.

При этом фейковые аккаунты выдавали себя за местных жителей и перенаправляли на свои сайты.

Еще одна сеть профилей состояла из 214 аккаунтов, 35 страниц и 18 групп, а также 34 Instagram-профилей. Эти фейковые аккаунты концентрировались на темах Сирии и Украины, а также частично - Турции, Японии, Армении, Грузии и Беларуси. Они выдавали себя за журналистов и местных жителей этих стран, писали на английском, украинском, русском и арабском языках и перенаправляли людей на свои сайты.

Третья группа связана с "Агентством интернет-исследований", более известным как "фабрика троллей". В нее входили пять Facebook-профилей и одна группа, а также три Instagram-аккаунта. Эта сеть ориентировалась на Турцию, Европу и США . Аккаунты писали на арабском и английском языках и выдавали свой сайт за платформу "независимой турецкой организации". Данная группа потратила на продвижение своих постов около 4 800 долларов.

Напомним, ранее Facebook и Twitter заявили о ликвидации сети учетных записей и страниц, которые были частью роSSийской операции влияния на выборы в Соединенных Штатах Америки.