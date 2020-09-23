Популярность Pinterest резко взлетела благодаря новым возможностям персонализации iOS 14

Возможность добавлять виджеты на рабочие столы iPhone в iOS 14, несомненно, пришлась по душе пользователям смартфонов Apple. Сообщается, что нововведение положительно сказалось на популярности приложения Pinterest, которое установило новый рекорд загрузок. Это связано с тем, что именно в Pinterest пользователи ищут изображения для украшения рабочего стола своих iPhone.

Популярность Pinterest резко взлетела благодаря новым возможностям персонализации iOS 14

macrumors.com

Об этом сообщает аналитическая компания Apptopia, которая занимается исследованием тенденций App Store. Согласно её данным, 21 сентября было зафиксировано рекордное количество новых загрузок Pinterest. В этот день приложение установили более 616 тысяч новых пользователей со всего мира. Стоит заметить, что это не единичный случай. Программа действительно находится на пике популярности. Аналитическая компания Sensor Tower заметила, что вчера Pinterest установили 680 тысяч новых пользователей, а рекордный показатель был зафиксирован 20 сентября, когда количество новых установок превысило отметку в 800 тысяч.

Популярность Pinterest резко взлетела благодаря новым возможностям персонализации iOS 14

macrumors.com

Таким образом, в официальном рейтинге лучших бесплатных приложений в App Store приложение Pinterest всего за два дня поднялось с 47-го на седьмое место и в данный момент возглавляет рейтинг в категории «Стиль жизни». Предполагается, что дополнительным стимулом для такого роста стало оформление страницы Pinterest в App Store, где демонстрируются примеры настройки интерфейса iOS 14.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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