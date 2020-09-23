YouTube запросит паспорта и банковские карты

Youtube внедряет всё больше технологий на основе искусственного интеллекта. Теперь это коснется возрастных ограничений. То есть зрителям придется входить в свои учетные записи, чтобы подтвердить возраст и получить доступ к просмотру.

В компании готовы к некоторым ошибкам при маркировке роликов. Но это не единственная проблема. Например, при просмотре видео, встроенного на сторонний сайт, пользователь будет перенаправляться на Youtube, где он должен будет авторизоваться, чтобы посмотреть ролик. Кстати, у зрителей могут попросить предоставить «действующее удостоверение личности или кредитную карту для подтверждения своего возраста».

Повлияет ли новый метод модерации на возможность зарабатывать деньги? В компании так не считают — если видео получило возрастное ограничение, то, вероятно, оно нарушает правила компании в отношении рекламодателей. У таких видео будут ограничения на рекламу. Либо рекламы не будет вовсе.

Новый метод модерации появится из-за участившейся критики со стороны родителей, которые недовольны тем, что сайт небезопасен для детей. И это несмотря на постоянные заявления Youtube о том, что сайт не предназначен для лиц младше 13 лет, для которых существует Youtube Kids. Но детям там, видимо, неинтересно.



