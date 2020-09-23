На сайтах полиции Херсонщины и Ровенщины хакеры опубликовали фейки о гибели американских военных и выбросе радиации

На сайте полиции Херсонской области утром 23 сентября опубликовали информацию о якобы гибели восьми "американских военных советников" на Олешковском полигоне.

Однако в отделе коммуникации полиции Херсонской области опровергли эти данные, заявив, что они являются фейком и не соответствуют действительности. Об этом пишет местное издание "Мост".

Фото: Мост

Кроме этого, на сайте Ровенской полиции и Варашского городского совета заявили о якобы выбросе радиоактивных веществ из Ровенской АЭС и эвакуации местных жителей. Было распространено следующее фейковое сообщение:

"23 сентября в ходе проведения плановых антитеррористических учений (в рамках учения Rapid Trident-2020) на 3-м энергоблоке Ровенской АЭС произошло кратковременное обесточивание станции, в том числе отказ резервных источников электроснабжения.

Это привело к выбросу радиоактивных веществ (может составлять до 10% от выбросов при аварии на Чернобыльской АЭС) в окружающую среду, в том числе утечке теплоносителя первого контура реакторной установки в реку Стыр. Обеспокоенная такой ситуацией, Варашская городская дума приняла решение о введении режима чрезвычайной ситуации на всей территории района и проведении добровольной эвакуации жителей 30-километровой зоны вокруг АЭС".

На сайте Ровенской АЭС опровергли это и сообщили, что нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было.

"Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм", - говорится в сообщении.

По состоянию на 13:15 сайты Национальной полиции, полиции Ровенской и Херсонской областей не работают. Как пишет "Суспільне", правоохранители заявили о хакерской атаке.

"Последнюю публикацию на нашем официальном сайте о введении режима чрезвычайного положения в Вараше считать не соответствующей действительности - на сайт осуществляется хакерская атака. Над проблемой уже работают", - говорит пресс-секретарь управления Мария Юстицкая.

На канале МВД Украины в Telegram сообщили о несанкционированном вмешательстве в работу официального вебсайта Нацполиции.

"В связи с этим на некоторых интернет-страницах областных управлений полиции была распространена недостоверная информация. Сайт Национальной полиции Украины временно отключен. Наши специалисты работают над устранением неисправностей", - говорится в сообщении.

Ранее в Украине предупреждали о подготовке хакерских атак на органы государственной власти Украины и объекты критической инфраструктуры накануне Дня Независимости. А в июле стало известно об утечке данных из сервиса "Cloudflare Inc". Среди обнародованных адресов было 45 записей с доменом "gov.ua" и более 6,5 тыс. с доменом "ua", в частности ресурсы, принадлежащие объектам критической инфраструктуры.

Отметим, что сообщение о "смерти военных из США " появились в контексте совместных украинско-американских учений Rapid Trident-2020.

Украинско-американские командно-штабные учения Rapid Trident-2020 являются продолжением серии учений "Щит мира", начатых в 1995 году в пределах двустороннего сотрудничества между Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины и Национальной гвардией штата Калифорния (США), с широким привлечением представителей вооруженных сил других стран. В 2020 году в учениях принимают участие 4 013 человек. Срок проведения учений: 16-25 сентября.