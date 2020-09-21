СМИ: Компании Oracle и Walmart могут заплатить за американский сегмент TikTok $12 миллиардов

Китайская компания ByteDance, которая владеет соцсетью TikTok, добивается оценки стоимости сервиса в США в $60 млрд. Таким образом, компаниям Oracle и Walmart суммарно придется заплатить за покупку

Фото: epravda.com.ua

Что известно

соцсети $12 млрд. Об этом пишетсо ссылкой на источники.

В соответствии с соглашением компании могут на двоих купить пакеты акций размером 20%: 12,5% отойдет Oracle, а 7,5% — Walmart. Если обе компании согласятся на оценку стоимости сервиса в $60 млрд, то за 20% они суммарно заплатят $12 млрд.

Но окончательная оценка стоимости сервиса еще не установлена. Издание добавляет, что Пекин также еще не одобрил сделку, хотя регулятивные органы высказались в пользу любой транзакции, в которой ByteDance сохраняет контроль над своими ценными алгоритмами и другими запатентованными технологиями.

Предыстория

20 сентября TikTok должны были запретить в США , если к этому времени приложение не купит американская компания. Но президент Дональд Трамп одобрил покупку американского сегмента TikTok компаниями Oracle и Walmart.

Министерство финансов США уже заявило, что переносит дату блокировки приложения на неделю — до 27 сентября.

7 августа президент США подписал два указа, которые запрещают гражданам США заключать сделки и осуществлять транзакции с китайскими компаниями ByteDance и Tencent, а также с их дочерними структурами. Эти компании владеют TikTok и WeChat.

Также Трамп заявил, что компания Oracle может приобрести соцсеть ТikТok.