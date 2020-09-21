CБУ заблокировала деятельность "ботофермы", которую координировали из РоSSии

Злоумышленники создавали и продавали виртуальные аккаунты для распространения фейковых новостей о политической ситуации в Украине.

Служба безопасности Украины заблокировала деятельность мощной "ботофермы", которая использовалась Россией для распространения деструктивной информации.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ .

"Оперативники спецслужбы установили, что для воздействия на электоральные настроения украинцев, кураторы накануне местных выборов распространяли через интернет ложную информацию, направленную на разжигание межэтнической вражды и пропаганды сепаратизма", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что несколько граждан Украины и РФ организовали в Киеве и Запорожье работу так называемых "ботоферм", с привлечением специализированного телекоммуникационного оборудования. Злоумышленники, используя SIM-карты украинских и иностранных операторов мобильной связи, создавали и продавали через запрещенные в Украине платежные системы РФ анонимные виртуальные аккаунты для распространения фейковых новостей о политической ситуации в Украине.

Во время обыска правоохранители изъяли технику и сим-карты на сумму свыше 1 млн гривен.

Напомним, в мае Служба безопасности Украины начала расследование из-за бота с персональными данными в мессенджере Telegram.