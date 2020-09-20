Китайская компания ByteDance оценила TikTok в $60 млрд
Oracle и Walmart планируют купить 20% акций.
Собственник видеосервиса TikTok китайская компания ByteDance оценила стоимость приложения в $60 млрд, пишет Reuters со ссылкой на источник.
Для управления бизнесом TikTok будет создана новая компания TikTok Global. Она будет обеспечивать работу сервиса в США и большинстве стран мира.
В компании Oracle сообщили, что приобретут 12,5% акций TikTok Global и сохранят все свои данные о пользователях США в своем облаке, чтобы соответствовать требованиям национальной безопасности США.
Розничный гигант Walmart заявил, что возьмет 7,5% акций.
Если Oracle и Walmart согласятся на оценку стоимости сервиса в $ 60 млрд, то за 20% компании они заплатят $12 млрд. Но, по данным агентства, окончательная оценка стоимости пока не установлена и еще может измениться.
Накануне президент США Дональд Трамп одобрил покупку американского сегмента социальной сети TikTok корпорацией Oracle. Глава Белого дома отметил, что это решает проблемы национальной безопасности США. Кроме того, это позволит приложению продолжить работу на территории Соединенных Штатов.
Американские власти считают, что TikTok угрожает безопасности: якобы приложение собирает данные о пользователях и передает их китайским спецслужбам. В ЦРУ подтвердили, что разработчики действительно могут получать доступ к смартфонам пользователей TikTok, однако не нашли доказательств, что такие данные поступали власти КНР.
В августе Трамп под угрозой запрета приложения потребовал продать TikTok любой американской компании до 15 сентября. Среди потенциальных покупателей была компания Microsoft совместно с торговой сетью Walmart, а также IT-гигант Oracle.
В сентябре американский президент заявил, что соглашение между ByteDance и Oracle не состоится, если китайская компания сохранит контрольный пакет акций в американском сегменте видеосервиса.
С 20 сентября Министерство торговли США запретило загружать TikTok. В компании заявили, что будут обжаловать это решение и отметили, что готовы сотрудничать с американским правительством.