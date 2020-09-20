Китайская компания ByteDance оценила TikTok в $60 млрд

Собственник видеосервиса TikTok китайская компания ByteDance оценила стоимость приложения в $60 млрд, пишет Reuters со ссылкой на источник.

Для управления бизнесом TikTok будет создана новая компания TikTok Global. Она будет обеспечивать работу сервиса в США и большинстве стран мира.

В компании Oracle сообщили, что приобретут 12,5% акций TikTok Global и сохранят все свои данные о пользователях США в своем облаке, чтобы соответствовать требованиям национальной безопасности США .

Розничный гигант Walmart заявил, что возьмет 7,5% акций.

Если Oracle и Walmart согласятся на оценку стоимости сервиса в $ 60 млрд, то за 20% компании они заплатят $12 млрд. Но, по данным агентства, окончательная оценка стоимости пока не установлена и еще может измениться.

Накануне президент США Дональд Трамп одобрил покупку американского сегмента социальной сети TikTok корпорацией Oracle. Глава Белого дома отметил, что это решает проблемы национальной безопасности США . Кроме того, это позволит приложению продолжить работу на территории Соединенных Штатов.

Американские власти считают, что TikTok угрожает безопасности: якобы приложение собирает данные о пользователях и передает их китайским спецслужбам. В ЦРУ подтвердили, что разработчики действительно могут получать доступ к смартфонам пользователей TikTok, однако не нашли доказательств, что такие данные поступали власти КНР .

В августе Трамп под угрозой запрета приложения потребовал продать TikTok любой американской компании до 15 сентября. Среди потенциальных покупателей была компания Microsoft совместно с торговой сетью Walmart, а также IT-гигант Oracle.

В сентябре американский президент заявил, что соглашение между ByteDance и Oracle не состоится, если китайская компания сохранит контрольный пакет акций в американском сегменте видеосервиса.