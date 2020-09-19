Хакерская атака впервые напрямую вызвала смерть человека

Как сообщает портал Securityweek со ссылкой на Associated Press, в четверг, 10 сентября, тридцать серверов Университетской больницы Дюссельдорфа были зашифрованы киберпреступниками. Неизвестные попали во внутреннюю сеть атаковав один из компьютеров клиники с использованием бреши в широко используемом коммерческом программном обеспечении (название ПО не уточняется) и потребовали выкуп.

Причем «записка» со способом связи с хакерами и без уточнения размера требуемой суммы пришла на адрес Дюссельдорфского университета имени Генриха Гейне, в чьем подчинении и находится учреждение здравоохранения.

Врачи и местные IT-специалисты незамедлительно обратились в полицию а затем занялись восстановлением работоспособность всех систем. Стражи правопорядка смогли связаться с киберпреступниками и сообщили им, что те заблокировали работу крупной больницы. Судя по всему, целью хакеров был институт, а не клиника, потому что они сразу же предоставили ключи для дешифровки всех файлов.

На устранение основных неполадок и возвращение работоспособности всему компьютеризированному оборудованию ушло несколько часов. Все это время пациентов перенаправляли в другие медучреждения, а операции пришлось отложить. К счастью, следов кражи или утери данных пациентов не обнаружилось, а функционирование больницы было полностью восстановлено к утру пятницы.

Но это все хорошие новости, конец истории печален — пока полиция и «айтишники» восстанавливали цифровую инфраструктуру больницы, одну пациентку не смогли вовремя принять и отправили за 32 километра в соседний подходящий госпиталь Вупперталя. К сожалению, суммарное промедление в оказании помощи составило около часа, что, при учете тяжелого состояния больной, было критично и она скончалась.

В отношении хакеров министерством юстиции земли Северный Рейн-Вестфалия было возбуждено уголовное дело — им грозит тюрьма за убийство по неосторожности. О ходе расследования ничего неизвестно, представители силовых структур сообщили только, что со злоумышленниками больше связи нет.

Напомним, недавно похожей атаке подвергся крупнейший израильский производитель микроэлектроники Tower Semiconductor и его руководству пришлось выплатить хакерам требуемую сумму, чтобы возобновить работу. А в конце лета достоянием общественности стала вопиющая по своей наглости история о том, как злоумышленник пытался подкупить работника «Гигафабрики» Tesla в США , чтобы тот пронес внутрь накопитель с «трояном».



