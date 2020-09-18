TikTok и WeChat окажутся под запретом с 20 сентября

Власти США , которые ведут экономическую борьбу с Китаем в том числе с помощью санкций в различных отраслях, подписали запрет на распространение на территории Соединённых Штатов Америки двух популярных приложений для смартфонов — речь идёт о мессенджере WeChat и приложении для обмена видео TikTok.

Как сообщает Reuters, Министерство торговли США уже подписало постановление, которое запрещает магазинам приложений Apple Inc, Google Play Alphabet Inc и другим компаниям предлагать TikTok и WeChat для скачивания пользователям устройств на любой платформе, доступной в США .

Новый документ вступает в силу с 20 сентября, если до этого момента его не отменит своим решением президент США Дональд Трамп. Если глава государства не примет никаких мер, с 20 сентября нельзя будет скачать TikTok и WeChat. Но есть нюансы.

Уже установленным TikTok можно будет пользоваться (обновлений при этом не будет) до 12 ноября, когда должно быть принято решение о продаже американских активов TikTok американскому покупателю. Что касается WeChat, то с 20 сентября вступит в силу запрет на службы хостинга или доставки контента (CDN), обеспечивающие работу WeChat в США — без них мессенджер работать не сможет. Аналогичный запрет для TikTok вступит в силу с 12 ноября.

Власти США отдельно подчеркнули, что никакой ответственности для частных лиц, которые продолжат использовать TikTok и WeChat в обход ограничений, не предусмотрено. Постановление также не запрещает американским компаниям вести бизнес в WeChat за пределами США , что будет хорошей новостью для американских компаний вроде Walmart и Starbucks, которые используют встроенные программы WeChat «мини-приложения» для облегчения транзакций и привлечения клиентов в Китае. Кроме того, останутся разрешены транзакции с другими компаниями Tencent Holdings, владеющей WeChat, включая его игровые онлайн-операции, и постановление не запрещает Apple , Google или другие платформы предлагать приложения TikTok или WeChat пользователям за пределами США .

О реакции Дональда Трампа на постановление Министерства торговли США , а также официальной позиции Apple и Google на вводимые ограничения пока не сообщается. Напомним, основной претензией американских властей к TikTok и WeChat является то, какие пользовательские данные собирают приложения и как обрабатывают их.



