В случае одобрения сделки с Oracle через год TikTok планирует выйти на размещение акций

Китайской компании ByteDance и американским чиновникам удалось существенно продвинуться в переговорном процессе по TikTok, но президент Дональд Трамп пока не приступил к рассмотрению условий сделки. Источники теперь сообщают, что в случае успешного согласования новая компания TikTok Global в течение года планирует выйти на публичное размещение акций на американском фондовом рынке.

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Reuters сообщает, что ByteDance сейчас активно обсуждает с американской стороной структуру капитала компании TikTok Global, которая будет управлять деятельностью сервиса TikTok в США . Компания Oracle должна получить около 20 %, а в совокупности с американскими инвесторами ByteDance и с учётом возможного участия Walmart эта доля может составить 60 %. Дональд Трамп уже дал понять, что не готов одобрять сделку, по условиям которой ByteDance сохранит за собой основную часть капитала.

В ходе переговоров с американскими чиновниками, как поясняет источник, были определены другие условия возможной сделки. Совет директоров компании TikTok Global должен состоять из граждан США , специальный представитель по информационной безопасности будет возглавлять профильный комитет и назначаться американскими властями. Генеральный директор Walmart Дуг Макмиллон (Doug McMillon) может войти в состав совета директоров TikTok Global, а пост главы компании, по неофициальным данным, может занять один из основателей Instagram Кевин Систром (Kevin Systrom).

Как уже отмечалось накануне, Oracle получит возможность не только хранить данные американских пользователей TikTok на своих серверах, но и подвергать анализу программный код сервиса и все обновления, чтобы исключить шпионаж со стороны китайских разработчиков. ByteDance при этом рассчитывает сохранить контроль над ключевыми алгоритмами, что позволит получить одобрение сделки со стороны китайских властей, даже если доля компании в капитале TikTok Global будет миноритарной.

Интересно, что Дональд Трамп высказался по поводу возможного участия в сделке корпорации Microsoft , хотя ранее участники переговоров заявляли о том, что она выбыла из процесса. По неофициальным данным, TikTok Global в течение года после формирования компании планирует выйти на публичное размещение акций на американском фондовом рынке, что дополнительно уменьшит долю ByteDance в капитале, а также в какой-то мере позволит удовлетворить запросы американских властей в сфере финансового контроля за деятельностью сервиса в США . На данном этапе капитализация TikTok оценивается инвесторами в $50 млрд, если IPO будет ориентироваться на эту планку, то станет одним из крупнейших в секторе. Президент США должен вынести своё решение по сделке до 20 сентября включительно, поскольку при отсутствии договорённости с ByteDance после этой даты работа TikTok в США будет запрещена.



