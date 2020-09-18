Facebook обвинили в слежке за пользователями Instagram через камеру смартфона

На компанию Facebook опять подали в суд за повышенный интерес к личной жизни своих пользователей. В составленном и поданном в федеральный окружной суд города Сан-Франциско иске указывается, что соцсеть шпионит за пользователями сервиса Instagram. На этот раз через неавторизованный доступ к камерам мобильных устройств.

Судебный иск был составлен после сообщений о том, что популярное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети зачем-то активирует камеру смартфонов на базе iOS во время просмотра ленты. Представители Instagram отвергли все обвинения в шпионаже за своими пользователями и заявили, что суть проблемы заключается в ошибке программного обеспечения. Они также указали, что приложение на самом деле не имеет доступа к камере или микрофону смартфона, пока пользователь сам не инициирует такую активность.

Оправдания сервиса не убедили пользователя Instagram Бриттани Кондити (Brittany Conditi), которая заявила в своём иске, что приложение использует камеру смартфона намеренно, и собирает с помощью неё «ценную информацию о своих пользователях, доступ к которой не был бы возможен иным образом».

По словам заявительницы, «путём сбора очень личной информации о своих пользователях, включая данные об их личной домашней жизни», Instagram и Facebook могут «получать ценные данные для маркетингового исследования рынка».

По данным информационного агентства Bloomberg, Facebook отказалась от предоставления каких-либо комментариев на этот счёт.

В прошлом месяце Facebook обвинили в использовании технологии лицевого распознавания для сбора биометрических данных о более 100 миллионах пользователей Instagram. Facebook также отвергла все обвинения и указала, что Instagram не использует технологию распознавания лиц пользователей.



