TikTok станет в США отдельной компанией, частично принадлежащей Oracle

Как сообщает Financial Times, корпорация Oracle намерена приобрести долю TikTok в рамках недавно объявленной сделки. Предполагается, что новое соглашение не отделит американский сегмент TikTok от платформы на региональном уровне, но позволит создать отдельное юридическое лицо, которое будет владеть приложением в регионе и миноритарная доля в котором будет принадлежать Oracle.

Согласно имеющимся данным, Oracle также обеспечит безопасность хранящихся и обрабатываемых данных американских пользователей в соответствии с рекомендациями Комитета по иностранным инвестициям США (CFIUS). Напомним, штаб-квартира TikTok уже располагается на территории США и номинально не зависит от материнской компании ByteDance. Основное изменение, которое было внесено в сделку — это миноритарная доля Oracle, размер которой пока остаётся неизвестным. Несмотря на то, что присутствие Oracle сделает новое предприятие более независимым, вероятнее всего, созданная таким образом компания продолжит полагаться на алгоритмы и приложения, разработанные и развёрнутые ByteDance.

Также неясно, приведёт ли новое соглашение к изменениям в том, как работает TikTok, или же каким-то образом будут решены проблемы безопасности, которые и стали причиной возможного запрета популярного сервиса коротких видео в США . По мнению бывшего руководителя службы безопасности Facebook Алекса Стамоса (Alex Stamos), «сделка, в рамках которой Oracle берёт на себя хостинг без исходного кода и значительных операционных изменений, не решит никаких опасений по поводу TikTok».



