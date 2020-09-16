В работе Telegram произошел глобальный сбой

Больше всего на работу мессенджера жалуются жители Беларуси, Украины, РоSSии, Индии, Бразилии и Малайзии.

Пользователи по всему миру сообщают о проблемах в работе мессенджера Telegram во вторник, 15 сентября.

Об этом свидетельствуют данные сервиса downdetector.

Больше всего на работу мессенджера жалуются жители Беларуси, Украины, РоSSии, Индии, Бразилии и Малайзии.

Большинство пользователей жалуются на проблемы с подключением к сети Интернет. Наблюдаются также проблемы с отправкой сообщений.

Фото: downdetector.ru

Напомним, в июле в работе американского производителя GPS-навигаторов и спортивных смарт-часов произошел сбой из-за атаки хакеров. Сбой также повлиял на колл-центры компании.