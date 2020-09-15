Приложение "ВКонтакте" собирает данные украинских пользователей для спецслужб РФ

В СНБО заявили, что это может угрожать нацбезопасности Украины.

Обновленная работа прокси в мобильном приложении "ВКонтакте" имеет целью сбор спецслужбами РоSSийской Федерации данных о гражданах Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины со ссылкой на заместителя секретаря СНБО Сергея Демедюка.

"С момента применения санкций мы видим периодическое распространение информации о восстановлении доступа к этой соцсети на территории Украины даже несмотря на нестабильную работу прокси. Мы уверены, что это приложение используется роSSийскими спецслужбами для сбора данных о гражданах Украины и всех, у кого оно установлено", - заявил Демедюк.

По его словам, активизация работы роSSийских социальных сетей накануне выборов может представлять угрозу национальной безопасности Украины.

Демедюк также добавил, что активизация работы приложения имеет целью не предоставление пользователю доступа к социальной сети без применения дополнительных сервисов для обхода санкций, а сбор данных граждан Украины и распространение дезинформации для воздействия на общественное мнение и манипулирования им.

"Такие действия обычно проводятся накануне знаменательных событий. Сейчас это проведение в Украине местных выборов", - сказал заместитель секретаря СНБО.

Напомним, в 2017 году Петр Порошенко подписал указ, вводящий в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Действие указа заблокировало доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники" в рамках ограничений, наложенных на Mail.Ru Group.