Кабмин открыл консультационную линию по вопросам безопасности детей в интернете
Линия ориентирована на детей, столкнувшихся с проблемами онлайн, и их родителей.
15 сентября в Украине заработала правительственная консультационная линия по вопросам безопасности детей в интернете.
Об этом сообщил в Facebook Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.
"15 сентября в Украине начала действовать Правительственная консультационная линия по вопросам безопасности детей в Интернете - 1545 (далее выбрать "3"). Линия создана с целью повышения уровня осведомленности детей, родителей и лиц, их заменяющих, а также специалистов, работающих в контакте с детьми, по предупреждению и реагированию на риски, с которыми дети могут столкнуться в интернете", - написал Кулеба.
Уполномоченный по правам ребенка отметил, что консультационная линия, в первую очередь, ориентирована на детей, столкнувшихся с проблемами онлайн, а также - взрослых, чьи дети имеют проблемы в сети интернет.
"Специалисты 1545 (далее выбрать "3") работают круглосуточно и предоставляют информацию относительно:
- безопасного поведения в цифровой среде для предупреждения насилия;
- нарушения прав и других злоупотреблений в Интернете;
- путей реагирования на негативный онлайн-опыт", - сообщил Кулеба.
Напомним, в феврале в Украине запустили горячую линию по предотвращению домашнего насилия. Дозвониться на горячую линию можно по телефону 1547.