Кабмин открыл консультационную линию по вопросам безопасности детей в интернете

Линия ориентирована на детей, столкнувшихся с проблемами онлайн, и их родителей.

Кабмин открыл консультационную линию по вопросам безопасности детей в интернете
Фото: https://www.facebook.com/KulebaMykola/

15 сентября в Украине заработала правительственная консультационная линия по вопросам безопасности детей в интернете.

Об этом сообщил в Facebook Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.

"15 сентября в Украине начала действовать Правительственная консультационная линия по вопросам безопасности детей в Интернете - 1545 (далее выбрать "3"). Линия создана с целью повышения уровня осведомленности детей, родителей и лиц, их заменяющих, а также специалистов, работающих в контакте с детьми, по предупреждению и реагированию на риски, с которыми дети могут столкнуться в интернете", - написал Кулеба.

Уполномоченный по правам ребенка отметил, что консультационная линия, в первую очередь, ориентирована на детей, столкнувшихся с проблемами онлайн, а также - взрослых, чьи дети имеют проблемы в сети интернет.

"Специалисты 1545 (далее выбрать "3") работают круглосуточно и предоставляют информацию относительно:

  • безопасного поведения в цифровой среде для предупреждения насилия;
  • нарушения прав и других злоупотреблений в Интернете;
  • путей реагирования на негативный онлайн-опыт", - сообщил Кулеба.

Напомним, в феврале в Украине запустили горячую линию по предотвращению домашнего насилия. Дозвониться на горячую линию можно по телефону 1547.

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