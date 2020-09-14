YouTube запустила свой аналог TikTok под названием Shorts

Ещё в апреле сообщалось, что YouTube работает над аналогом TikTok под названием Shorts. Петь месяцев спустя компания объявила о запуске собственного сервиса коротких видеороликов, который начнёт покорение мира с Индии.

YouTube запустила свой аналог TikTok под названием Shorts

neowin.net

YouTube сообщила, что сервис, в таком виде, в котором он будет запущен, является лишь ранней версией продукта, которая запускается с целью собрать отзывы пользователей, на основании которых будут вноситься дальнейшие изменения. Длина роликов в Shorts будет ограничена 15 секундами. Изначально пользователям будет доступно не так много инструментов, среди которых многосегментная камера, позволяющая объединять несколько клипов, добавление звука из обширной аудиотеки YouTube, средства управления скоростью, а также таймер обратного отсчёта.

YouTube запустила свой аналог TikTok под названием Shorts

phonearena.com

YouTube добавила в фирменное приложение специальную строку, призванную упростить поиск коротких роликов. Компания сообщила, что в ближайшие недели и месяцы сервис будет серьёзно дорабатываться и обрастать новыми функциями и возможностями.

Чтобы стимулировать авторов к использованию нового сервиса, YouTube добавила значок «+» в нижнюю панель фирменного Android-приложения в Индии. Сообщается, что в ближайшее время такое же изменение произойдёт в клиенте YouTube для iOS устройств и других стран.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Google и Twitter будут сильнее блокировать фейки накануне выборов в СШАGoogle и Twitter будут сильнее блокировать фейки накануне выборов в США
Китай предпочёл бы закрыть американский бизнес TikTok, а не продавать его СШАКитай предпочёл бы закрыть американский бизнес TikTok, а не продавать его США
ВКонтакте снова заработал в УкраинеВКонтакте снова заработал в Украине
Новая покупка. Баффет вложится в стартап SnowflakeНовая покупка. Баффет вложится в стартап Snowflake
СБУ заблокировала провайдера, предоставлявшего бесплатный интернет для "ЛНР"СБУ заблокировала провайдера, предоставлявшего бесплатный интернет для "ЛНР"
Блок рекламы


Похожие новости
Владелец TikTok отказался продавать Microsoft американскую часть соцсетиВладелец TikTok отказался продавать Microsoft американскую часть соцсети
ByteDance предупредила США, что алгоритм TikTok не продаётсяByteDance предупредила США, что алгоритм TikTok не продаётся
Китай предпочёл бы закрыть американский бизнес TikTok, а не продавать его СШАКитай предпочёл бы закрыть американский бизнес TikTok, а не продавать его США
YouTube задействовали для связи со шпионами КНДРYouTube задействовали для связи со шпионами КНДР
Apple сделает свой Google, только без рекламы и приватныйApple сделает свой Google, только без рекламы и приватный
Walmart и Microsoft объединились для выкупа американских активов TikTokWalmart и Microsoft объединились для выкупа американских активов TikTok
Глава TikTok ушел в отставку из-за давления со стороны администрации ТрампаГлава TikTok ушел в отставку из-за давления со стороны администрации Трампа
TikTok подаст в суд из-за указов Трампа о запрете соцсети в СШАTikTok подаст в суд из-за указов Трампа о запрете соцсети в США
Alphabet рассматривает возможность инвестиций в TikTok, но пока не сложилосьAlphabet рассматривает возможность инвестиций в TikTok, но пока не сложилось
Oracle заинтересовалась покупкой американского бизнеса TikTokOracle заинтересовалась покупкой американского бизнеса TikTok
Последние новости
Подгружаем последние новости