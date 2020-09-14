YouTube запустила свой аналог TikTok под названием Shorts

Ещё в апреле сообщалось, что YouTube работает над аналогом TikTok под названием Shorts. Петь месяцев спустя компания объявила о запуске собственного сервиса коротких видеороликов, который начнёт покорение мира с Индии.

neowin.net

YouTube сообщила, что сервис, в таком виде, в котором он будет запущен, является лишь ранней версией продукта, которая запускается с целью собрать отзывы пользователей, на основании которых будут вноситься дальнейшие изменения. Длина роликов в Shorts будет ограничена 15 секундами. Изначально пользователям будет доступно не так много инструментов, среди которых многосегментная камера, позволяющая объединять несколько клипов, добавление звука из обширной аудиотеки YouTube, средства управления скоростью, а также таймер обратного отсчёта.

phonearena.com

YouTube добавила в фирменное приложение специальную строку, призванную упростить поиск коротких роликов. Компания сообщила, что в ближайшие недели и месяцы сервис будет серьёзно дорабатываться и обрастать новыми функциями и возможностями.

Чтобы стимулировать авторов к использованию нового сервиса, YouTube добавила значок «+» в нижнюю панель фирменного Android-приложения в Индии. Сообщается, что в ближайшее время такое же изменение произойдёт в клиенте YouTube для iOS устройств и других стран.



