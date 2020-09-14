Владелец TikTok отказался продавать Microsoft американскую часть соцсети

Китайская компания ByteDance отказалась продавать корпорации Microsoft американский сегмент соцсети TikTok.

Об этом говорится в заявлении Microsoft .

"ByteDance сообщила нам сегодня, что они не будут продавать бизнес TikTok в США Microsoft. Мы уверены, что наше предложение устроило бы пользователей TikTok и при этом защитило бы интересы (США, - ред.) в сфере национальной безопасности", - говорится в заявлении .

По информации Reuters, ByteDance планирует продать американский сегмент TikTok компании Oracle. Ранее ее называли одним из двух претендентов на покупку соцсети.

Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, китайская сторона делает ставку на схему соглашения, предусматривающую передачу Oracle и институциональным инвесторам части активов TikTok в США , а также размещение данных сервиса на серверах указанной американской корпорации. Другими словами, полной продажи бизнеса TikTok в США эта схема не предусматривает, что должно удовлетворить требования китайских властей.

В начале августа Microsoft подтвердил намерение купить TikTok. Президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы соглашение закрыли до 15 сентября, иначе TikTok заблокируют в США .

Вскоре после этого Трамп подписал два указа, запрещающие гражданам США заключать сделки с ByteDance, а также с компанией-владельцем китайского мессенджера WeChat. Указы вступят в силу 20 сентября.