СБУ заблокировала провайдера, предоставлявшего бесплатный интернет для "ЛНР"

Частный предприниматель организовал маршрутизацию трафика по закрытым каналам к террористической организации.

СБУ заблокировала провайдера, предоставлявшего бесплатный интернет для "ЛНР"
Фото: СБУ

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили и прекратили противоправную деятельность интернет-провайдера, работавшего в пользу оккупационных властей так называемой "ЛНР".

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что частный предприниматель является собственником фирм по предоставлению интернет-услуг в Черкасской области и на временно оккупированной территории. Используя специальное техническое оборудование, он организовал маршрутизацию трафика по закрытым каналам к террористической организации "ЛНР".

За возможность вести бизнес злоумышленник предоставлял бесплатный интернет оккупационным администрациям, а сепаратисты получили возможность не только свободно пользоваться качественным интернетом, но и осуществлять киберпреступления под видом украинских пользователей.

Правоохранители задержали владельца интернет-провайдера согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса в Харькове, после возвращения с оккупированной территории.

Во время обысков в помещении фирмы в Смеле правоохранители обнаружили спецтехнику, электронные носители информации, документальные материалы, подтверждающие его противоправную деятельность.

Фото: СБУ

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса. Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок до 2 месяцев, без права внесения залога.

Напомним, ранее СБУ задержала агента ФСБ, который заложил взрывчатку на водозаборнике в Ровенской области.

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