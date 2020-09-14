ByteDance предупредила США, что алгоритм TikTok не продаётся

Хотя до решающего дня, назначенного президентом США Дональдом Трампом в качестве крайнего срока для продажи видеосервиса TikTok, остались считанные дни, с этим вопросом по-прежнему нет ясности. Впрочем, как и с условиями будущей сделки (если, конечно, она состоится).

REUTERS

Как сообщает источник гонконгской газеты South China Morning Post, владеющая сервисом TikTok компания ByteDance из Пекина не собирается продавать или передавать алгоритм, лежащий в основе популярного приложения для обмена видео, в рамках какой-либо сделки по продаже или отчуждению. По крайней мере, так решили в ходе обсуждения в совете директоров китайской компании: «Можно продать машину, но не двигатель».

«Компания [ByteDance] не будет передавать исходный код любому покупателю из США, но технологическая команда TikTok в США может разработать новый алгоритм», — рассказал информатор South China Morning Post. По его словам, ByteDance уведомила власти США и потенциальных участников торгов о своём решении.

Если президент США отклонит это условие, то продажа TikTok будет сорвана, и видеосервис станет недоступным для американских пользователей после установленного крайнего срока продажи — 15 сентября.



