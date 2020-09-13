ВКонтакте снова заработал в Украине

Популярная соцсеть ВКонтакте, которая с 2017 года была в Украине недоступна, теперь снова открыта для украинцев. 13 сентября 2020 года на официальной странице VK Украина пользователям сообщили, что теперь доступ к мобильному приложению не ограничен. Зайти ВКонтакт через компьютер по прежнему можно только через VPN.

"Между вами и мессенджером, музыкой, играми и многими другими сервисами больше нет препятствий — пользуйтесь VK как раньше, без VPN", — говорится на официальной странице VK Украина.

Отмечается, что обойти блокировку удалось благодаря улучшенному прокси-серверу. Однако это работает только в мобильном приложении. Для многих людей еще 4-5 лет назад VK был главной площадкой обмена сообщениями, мнениями, музыкой, видео и фото.

В 2017 году президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о запрете на работу в Украине Яндекс, Mail.ru Group, ВКонтакте и Одноклассников сроком на три года. Поводом для этого стало использование этих компаний и соцсетей спецслужбами РФ для информационной войны.

Сегодняшняя украинская власть пока никак не отреагировала на ситуацию с возобновлением работы ВКонтакте. Будут ли украинцы снова возвращаться в эту социальную сеть, неизвестно. Ведь за последние годы популярность набрал Facebook, и многие пользователи переместили всю свою активность туда.

Ранее сообщалось, что в январе 2020 года украинцы написали петицию президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой отменить блокировку популярных роSSийских ресурсов.