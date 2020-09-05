Сторис из Instagram можно будет смотреть в приложении Facebook

Сторис из Instagram можно будет смотреть в приложении Facebook

Граница между платформами Instagram и Facebook продолжает постепенно размываться. По сообщениям сетевых источников, разработчики приступили к тестированию новой функции, которая позволит пользователям просматривать сторис (Stories) из Instagram в основном приложении социальной сети Facebook.

Новая функция впервые была замечена одним из пользователей Instagram, который сообщил о своей находке в Twitter. Позднее представитель Facebook подтвердил, что компания планирует сделать упомянутую функцию общедоступной, добавив, что сейчас она находится на стадии тестирования с участием ограниченного количества пользователей. В прошлом пользователи могли публиковать сторис из Instagram в Facebook, но новая функция, по всей видимости, работает иначе.

Тестируемая функция позволит пользователям Instagram делать сторис доступными для просмотра подписчикам из Facebook. Однако для этого потребуется связать учётные записи в Facebook и Instagram. Разработчики также пояснили, что «пользователи Facebook, которые не подписаны на вас в Instagram, не смогут видеть ваши сторис». Это означает, что пользователи, которые подписаны на вас и в Facebook, и в Instagram, смогут смотреть сторис, не выходя из приложения социальной сети.

«Мы тестируем новую функцию, которая даёт людям возможность просматривать сторис из Instagram в Facebook, что упростит просмотр моментов, связанных с людьми, которые вам небезразличны, независимо от того, какое приложение вы используете. Эта функция учитывает все действующие настройки конфиденциальности, и люди из Instagram могут запретить показ своих сторис в Facebook», — сообщил представитель Facebook.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
YouTube задействовали для связи со шпионами КНДРYouTube задействовали для связи со шпионами КНДР
Минцифры: Украина - №1 в мире по использованию криптовалютМинцифры: Украина - №1 в мире по использованию криптовалют
Александр Лукашенко объявлен в розыскАлександр Лукашенко объявлен в розыск
Apple сделает свой Google, только без рекламы и приватныйApple сделает свой Google, только без рекламы и приватный
Facebook и Twitter ликвидировали сеть аккаунтов роSSийской "фабрики троллей"Facebook и Twitter ликвидировали сеть аккаунтов роSSийской "фабрики троллей"
Блок рекламы


Похожие новости
Facebook и Twitter ликвидировали сеть аккаунтов роSSийской "фабрики троллей"Facebook и Twitter ликвидировали сеть аккаунтов роSSийской "фабрики троллей"
Apple запретила Facebook писать о скрытом налоге в App StoreApple запретила Facebook писать о скрытом налоге в App Store
Ethereum опустился до критической отметки. Что будет с криптовалютойEthereum опустился до критической отметки. Что будет с криптовалютой
Распространение Wi-Fi 6E не заставит ждать: в 2021 году будет поставлено более 300 млн устройств с поддержкой нового стандартаРаспространение Wi-Fi 6E не заставит ждать: в 2021 году будет поставлено более 300 млн устройств с поддержкой нового стандарта
Alphabet рассматривает возможность инвестиций в TikTok, но пока не сложилосьAlphabet рассматривает возможность инвестиций в TikTok, но пока не сложилось
230 миллионов аккаунтов Instagram и Tik-Tok “утекли” в Сеть230 миллионов аккаунтов Instagram и Tik-Tok “утекли” в Сеть
Владельцев VR-гарнитур Oculus обяжут завести аккаунт в FacebookВладельцев VR-гарнитур Oculus обяжут завести аккаунт в Facebook
В Украине заработала платежная система Facebook Pay — СМИВ Украине заработала платежная система Facebook Pay — СМИ
ПЦУ создала официальные страницы в Instagram и TwitterПЦУ создала официальные страницы в Instagram и Twitter
YouTube больше не будет присылать пользователям уведомления о появлении новых видеоYouTube больше не будет присылать пользователям уведомления о появлении новых видео
Последние новости
Подгружаем последние новости