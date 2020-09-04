Александр Лукашенко объявлен в розыск

Лукашенко объявили в розыск: обвиняется в узурпации власти

Александр Лукашенко объявлен в розыск на сайте Министерства Внутренних Дел Беларуси. В среду вечером, 3 сентября, на ресурс произошла хакерская атака, после чего на государственном сайте появилась информация о том, что Лукашенко обвиняется в "военных преступлениях против белорусского народа", а также в "узурпации власти". Кроме президента республики хакеры объявили в розыск и главу МВД Беларуси Юрия Караева.

Лукашенко объявили в розыск: обвиняется в узурпации власти

В пятницу, 4 сентября, сайт МВД Беларуси до сих пор не работает. При переходе на сайт сообщается, что "превышено время ожидания ответа". Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова заявила, что в ведомстве выясняют причины произошедшего.

Также 3 сентября Александра Лукашенко внесли в базу сайта "Миротворец" из-за сотрудничества с роSSийскими захватчиками и посягательства на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Лукашенко объявили в розыск: обвиняется в узурпации власти

Президента Беларуси назвали "пособником пророSSийских террористов и роSSийских захватчиков" после того, как РоSSии передали задержанных белорусскими правоохранителями боевиков частной военной компании “Вагнера”, которые принимали участие в боевых действиях против Украины.

Также Лукашенко обвинили в посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины. В 2014 году белорусский лидер предлагал создать единое украинско-белорусское государство и возглавить его.

Напомним, Александр Лукашенко обвинил Украину в дестабилизации ситуации в Беларуси на фоне митингов в стране.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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