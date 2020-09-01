Минцифры: Украина - №1 в мире по использованию криптовалют

Украина входит в ТОП-3 среди сообществ блокчейн-разработчиков и в ТОП-5 по применению безналичных платежей в мире.

В Украине самый высокий в мире уровень использования населением виртуальных активов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины со ссылкой на данные аналитической блокчейн-компании The Chainalysis.

"По мнению Министерства цифровой трансформации, Украина имеет такие высокие показатели на рынке виртуальных активов благодаря ряду факторов. Наше сообщество блокчейн-разработчиков - одно из крупнейших и входит в ТОП-3 в мире. К тому же в Украине довольно высокий уровень цифровой грамотности населения. Мы входим в ТОП-5 по безналичным платежам в мире и имеем качественный образовательный интеллектуальный базис", - говорится в сообщении.

В Минцифры объяснили, что виртуальные активы стали удобными в использовании для украинцев, потому что мы имеем ряд ограничений в более традиционных сферах: отсутствует фондовый рынок, ограниченный доступ к мировому рынку капиталов, при этом вход в рынок недвижимости высок. Вдобавок к этому в Украине есть ограничения законодательства и банковской системы по международным переводам.

"Рынок виртуальных активов в Украине достаточно развит и имеет значительные обороты даже в мировом масштабе, но большая его часть сосредоточена в серой зоне, что создает потенциальные риски как для государства, так и для бизнеса и пользователей", - отметили в министерстве.