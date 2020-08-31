YouTube задействовали для связи со шпионами КНДР

YouTube задействовали для связи со шпионами КНДР

Популярный видеохостинг YouTube, созданный в США, впервые мог быть использован для связи со шпионами. При этом послание передали власти Северной Кореи, как предполагает Yonhap News, предназначено северокорейским агентам, которые сейчас находятся в Южной Корее.

29 августа на официальном YouTube-канале государственного радио Пхеньяна был опубликован видеоролик с названием «0100011001?001», в котором женщина-диктор на протяжении 1 минута и 5 секунды зачитывала текст, который назывался как «задание по анализу информационных технологий университета дистанционного обучения для агентов экспедиции № 719».

Текст послания содержал следующую реплику «№ 23 — на странице 564, № 19 — на странице 479», которую повторяли в течение минуты. Ролик завершился фразой «Я проинформировала вас об основных задачах проверки для участников 719-й экспедиции. Это Пхеньян».

Сообщение по государственному радио Северной Кореи не транслировалось, а с YouTube-аккаунта было удалено через несколько часов после публикации видео. Всего его просмотрели порядка 15 тысяч человек. Официально власти Северной Кореи никак не прокомментировали ролик.

До этого в стране передавали аналогичные загадочные сообщения исключительно по радио. Впервые использоваться такие коды начали в 1980-е годы, а последний раз послания для шпионов, чем считаются такие сообщения, были в эфире северокорейского радио последней весной — 7 и 13 марта 2020 года. Достоверно также неизвестно, какое содержание в себе несут эти наборы слов и чисел.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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