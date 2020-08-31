Количество биткоинов в кошельках майнеров достигло двухлетнего максимума, по данным Glassnode. Сейчас на кошельках компаний, которые добывают первую криптовалюту, содержится свыше 1,82 млн BTC, показатель растет с сентября прошлого года. За это время он увеличился на 2%, пишет CoinDesk.

Фото: investment.24tv.uа

Что происходит

Инвесторы и майнеры настроены на рост, поэтому стараются сохранить те биткоины, которые добываются на текущем уровне сложности, объяснил CEO Sigmapool Джахон Хабилов.

Он добавил, что на рынке в целом наблюдаются позитивные настроения на среднесрочную и долгосрочную перспективу, хотя есть опасения, что будут происходить локальные пробои вниз.

«После того, как новое поколение оборудования полноценно и полномасштабно будет производиться на фабриках Китая после приостановки производств весной 2020 г., мы ожидаем двукратного роста показателей хешрейта до 200 EH/s. Возможно, это произойдет к концу текущего года или к началу следующего», — спрогнозировал Хабилов.

Рост хешрейта означает, что добыча биткоина усложнится, значит предложение сократится. При росте или сохранении спроса на прежнем уровне это должно привести к увеличению цены криптовалюты.

Эксперт подчеркнул, что о будущем росте стоимости цифровых денег также говорит увеличение эмиссии стейблкоинов и количества монет на биржах.

«Инвесторы заводят ликвидность, чтобы понемногу покупать биткоин и другие популярные криптовалюты в надежде на их рост. Это сигнал к тому, что они в среднесрочной перспективе будут дорожать», — пояснил специалист.

Напомним

Количество кошельков, владельцы которых длительный срок накапливают запасы биткоина, увеличилось до 500 тыс.

На этих адресах хранится в общей сложности 2,6 млн BTC, это около 14% от эмиссии криптовалюты.