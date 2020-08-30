Очень грустный твит стал самым популярным в истории Twitter

Очень грустный твит стал самым популярным в истории Twitter

Опубликованный ночью с пятницы на субботу, 29 августа, твит в аккаунте голливудского актера Чедвика Боузмана (Chadwick Aaron Boseman) на момент написания этой новости имеет уже 6,7 миллиона «лайков» и более 157 тысяч ответов (комментариев), а поделились им свыше трех миллионов раз. Это не просто самый популярный пост в Twitter за всю историю социальной сети, но и самый быстро набравший такую популярность. При этом, веселым его назвать никак нельзя — семья Чедвика сообщила, что он умер.

Актеру в 2016 году диагностировали рак кишечника третей стадии. На протяжении четырех лет Чедвик с переменным успехом боролся с болезнью, пока 28 августа, в возрасте 43 лет не умер у себя дома в окружении родных и близких. Боузман получил широкую известность благодаря роли Черной Пантеры в фильмах Marvel, а также воплощению Джеки Робинсона, первого афроамериканца, игравщего в Главной лиге бейсбола в картине «42» и первого темнокожего судьи Верховного суда США Тэргуда Маршалла в фильме «Маршалл». В тексте сообщения о печальной новости, родственники актера отметили его несгибаемую волю борца: все четыре года лечения, несмотря на несколько операций и постоянные сеансы химиотерапии, он продолжал участвовать в съемках.

Most liked Tweet ever.
A tribute fit for a King. #WakandaForever https://t.co/lpyzmnIVoP

Twitter (@Twitter) August 29, 2020

Примечательно, что в списке самых «залайканных» твитов следующие два места занимают записи бывшего президента США Барака Обамы. В одной из них он делает заявление, что никто не рождается ненавидящим других за цвет кожи, историю жизни или религию, а второй является соболезнованиями семье Коби Брайанта — известного американского баскетболиста, который вместе со своей дочерью погиб в крушении вертолета 26 января 2020 года.

Если же взглянуть на список из десяти наиболее популярных записей в Twitter, то в нем также есть несколько бросающихся в глаза постов. Например, седьмое место: эмоциональный твит о том, что его авторка излечилась от рака. Или пятая строка, на которой расположилось саркастичное высказывание Маколея Калкина (главная роль в серии «Один дома»): «Эй, ребята, хотите почувствовать себя старыми? Мне 40. Не благодарите».


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSиянин пытался за $1 млн подкупить сотрудника Tesla, чтобы устроить кибератакуРоSSиянин пытался за $1 млн подкупить сотрудника Tesla, чтобы устроить кибератаку
Украинский сервис видеостриминга Restream привлек $50 миллионов инвестицийУкраинский сервис видеостриминга Restream привлек $50 миллионов инвестиций
Apple запретила Facebook писать о скрытом налоге в App StoreApple запретила Facebook писать о скрытом налоге в App Store
Глава TikTok ушел в отставку из-за давления со стороны администрации ТрампаГлава TikTok ушел в отставку из-за давления со стороны администрации Трампа
Ethereum опустился до критической отметки. Что будет с криптовалютойEthereum опустился до критической отметки. Что будет с криптовалютой
Блок рекламы


Похожие новости
ПЦУ создала официальные страницы в Instagram и TwitterПЦУ создала официальные страницы в Instagram и Twitter
Слухи: Twitter хочет объединиться с TikTokСлухи: Twitter хочет объединиться с TikTok
Задержаны подозреваемые в недавнем взломе Twitter. Предполагаемому организатору хакерской атаки 17 летЗадержаны подозреваемые в недавнем взломе Twitter. Предполагаемому организатору хакерской атаки 17 лет
Отчёт Alphabet: доходы Google упали впервые в истории, но YouTube это не коснулосьОтчёт Alphabet: доходы Google упали впервые в истории, но YouTube это не коснулось
Spotify запустил в Украине новые форматы рекламы: первыми клиентами стали Uklon и MastercardSpotify запустил в Украине новые форматы рекламы: первыми клиентами стали Uklon и Mastercard
Хакеры взломали Twitter-аккаунты Маска Обамы и Гейтса. Просили биткоиныХакеры взломали Twitter-аккаунты Маска Обамы и Гейтса. Просили биткоины
Музыкальный сервис Spotify стал доступен в УкраинеМузыкальный сервис Spotify стал доступен в Украине
Технология Google Duplex стала доступна в Австралии, Канаде и ВеликобританииТехнология Google Duplex стала доступна в Австралии, Канаде и Великобритании
Google практически перестал показывать блоки с ответами справа от результатов поискаGoogle практически перестал показывать блоки с ответами справа от результатов поиска
Slack представил самый крупный редизайн в истории сервисаSlack представил самый крупный редизайн в истории сервиса
Последние новости
Подгружаем последние новости