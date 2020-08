Очень грустный твит стал самым популярным в истории Twitter

Опубликованный ночью с пятницы на субботу, 29 августа, твит в аккаунте голливудского актера Чедвика Боузмана (Chadwick Aaron Boseman) на момент написания этой новости имеет уже 6,7 миллиона «лайков» и более 157 тысяч ответов (комментариев), а поделились им свыше трех миллионов раз. Это не просто самый популярный пост в Twitter за всю историю социальной сети, но и самый быстро набравший такую популярность. При этом, веселым его назвать никак нельзя — семья Чедвика сообщила, что он умер.

Актеру в 2016 году диагностировали рак кишечника третей стадии. На протяжении четырех лет Чедвик с переменным успехом боролся с болезнью, пока 28 августа, в возрасте 43 лет не умер у себя дома в окружении родных и близких. Боузман получил широкую известность благодаря роли Черной Пантеры в фильмах Marvel, а также воплощению Джеки Робинсона, первого афроамериканца, игравщего в Главной лиге бейсбола в картине «42» и первого темнокожего судьи Верховного суда США Тэргуда Маршалла в фильме «Маршалл». В тексте сообщения о печальной новости, родственники актера отметили его несгибаемую волю борца: все четыре года лечения, несмотря на несколько операций и постоянные сеансы химиотерапии, он продолжал участвовать в съемках.

Most liked Tweet ever.

A tribute fit for a King. #WakandaForever https://t.co/lpyzmnIVoP