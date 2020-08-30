Apple сделает свой Google, только без рекламы и приватный

Такой вывод сделали аналитики компании Coywolf на основании множества косвенных признаков. В настоящее время Google платит Apple несколько миллиардов долларов в год за то, что поисковая система «корпорации добра» будет использоваться по умолчанию на устройствах с надкушенным яблоком в качестве логотипа. Но для Apple эти деньги не являются необходимыми — у фирмы есть огромное количество свободных денег, а платежи поискового гиганта не перекрывают потенциальную прибыль от функционирования собственного аналогичного сервиса.

И, судя по всему, работы в данном направлении уже давно активно ведутся. Apple нанимает большое количество специалистов в области поисковых технологии, искусственного интеллекта и машинного обучения. В бета-версиях iOS 14 встроенные в систему поисковые механизмы опираются на собственные результаты (помечены, как Spotlight Search и подсказки Siri), а не вывод движка Google . Наконец, было произведено масштабное обновление страницы поддержки для разработчиков Applebot («ядро» встроенных поисковых возможностей iOS) — она стала очень подозрительно похожей на список рекомендаций Google для веб-мастеров и SEO-специалистов.

Иными словами, даже если Apple и не выпустит какой-то отдельный сайт типа #google#.com или прочих менее успешных его аналогов, встроенные в мобильную операционную систему iOS механизмы поиска, рекомендаций и анализа пользовательских запросов совершенно точно эволюционируют и перестают обращаться к Google . Потенциально это позволит Apple сфокусировать пользователей на собственных дополнительных сервисах и продуктах, а также не делиться данными о своей аудитории с потенциальным конкурентом.

Еще одной причиной, почему «Яблоко» хочет дистанцироваться от Google — это внимание европейских антимонопольных органов. Они заинтересовались деталями сделки между двумя компаниями и уже готовятся предъявить судебные иски.

В пользу версии о запуске полноценного собственного поисковика от Apple , кроме всего прочего, говорит повышенная активность поискового робота («паука») Applebot — он стал гораздо активно собирать данные обо всех веб-сайтах, точно также, как это делают краулеры Google , Bing и прочих сервисов. По мнению экспертов, «яблочный» поиск будет сильно отличаться от конкурентов и его моделью заработка будет не показ рекламы. Все идет к тому, что Apple сделает максимально лаконичный и приватный сервис, заточенный под удержание пользователей в экосистеме.



