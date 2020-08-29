Apple запретила Facebook писать о скрытом налоге в App Store

О нежелании Apple делиться с покупателями информацией о неочевидных платежах стало известно в четверг. Компания заблокировала обновление Facebook, где отмечено, что производитель iPhone взымает налог с покупок, предложенных в социальной сети. Apple сослалась на правило App Store, которое запрещает раскрывать пользователям «нерелевантную» информацию, то есть ту, которая не соответствует нуждам покупателя. По мнению Apple , людям неинтересно знать, куда утекают их средства.

«Сейчас, более чем когда-либо, у нас должна быть возможность помочь людям понять, куда на самом деле уходят деньги. К сожалению, Apple отклонила наше уведомление о прозрачности в отношении своего 30%-го налога, но мы все еще работаем над тем, чтобы эта информация была доступна внутри приложения», — написали в Facebook.

Ранее в этом месяце компания Facebook запустила новую кампанию, чтобы помочь предпринимателям компенсировать потерю доходов во время пандемии COVID-19. Владельцам бизнеса предложили проводить платные онлайн-мероприятия на площадке социальной сети. Facebook призвала Apple отказаться от высокой комиссии за оплату этих мероприятий, чтобы передать эти средства хозяевам пострадавшего бизнеса. Компания отказалась. В этом году Apple стала самой дорогой американской компанией в истории.

От комментариев по ситуации с заблокированным обновлением Facebook Apple воздержалась.



