Apple запретила Facebook писать о скрытом налоге в App Store

Apple запретила Facebook писать о скрытом налоге в App Store

О нежелании Apple делиться с покупателями информацией о неочевидных платежах стало известно в четверг. Компания заблокировала обновление Facebook, где отмечено, что производитель iPhone взымает налог с покупок, предложенных в социальной сети. Apple сослалась на правило App Store, которое запрещает раскрывать пользователям «нерелевантную» информацию, то есть ту, которая не соответствует нуждам покупателя. По мнению Apple, людям неинтересно знать, куда утекают их средства.

«Сейчас, более чем когда-либо, у нас должна быть возможность помочь людям понять, куда на самом деле уходят деньги. К сожалению, Apple отклонила наше уведомление о прозрачности в отношении своего 30%-го налога, но мы все еще работаем над тем, чтобы эта информация была доступна внутри приложения», — написали в Facebook.

Ранее в этом месяце компания Facebook запустила новую кампанию, чтобы помочь предпринимателям компенсировать потерю доходов во время пандемии COVID-19. Владельцам бизнеса предложили проводить платные онлайн-мероприятия на площадке социальной сети. Facebook призвала Apple отказаться от высокой комиссии за оплату этих мероприятий, чтобы передать эти средства хозяевам пострадавшего бизнеса. Компания отказалась. В этом году Apple стала самой дорогой американской компанией в истории.

От комментариев по ситуации с заблокированным обновлением Facebook Apple воздержалась.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSиянин пытался за $1 млн подкупить сотрудника Tesla, чтобы устроить кибератакуРоSSиянин пытался за $1 млн подкупить сотрудника Tesla, чтобы устроить кибератаку
Украинский сервис видеостриминга Restream привлек $50 миллионов инвестицийУкраинский сервис видеостриминга Restream привлек $50 миллионов инвестиций
Глава TikTok ушел в отставку из-за давления со стороны администрации ТрампаГлава TikTok ушел в отставку из-за давления со стороны администрации Трампа
Ethereum опустился до критической отметки. Что будет с криптовалютойEthereum опустился до критической отметки. Что будет с криптовалютой
Распространение Wi-Fi 6E не заставит ждать: в 2021 году будет поставлено более 300 млн устройств с поддержкой нового стандартаРаспространение Wi-Fi 6E не заставит ждать: в 2021 году будет поставлено более 300 млн устройств с поддержкой нового стандарта
Блок рекламы


Похожие новости
Владельцев VR-гарнитур Oculus обяжут завести аккаунт в FacebookВладельцев VR-гарнитур Oculus обяжут завести аккаунт в Facebook
В Украине заработала платежная система Facebook Pay — СМИВ Украине заработала платежная система Facebook Pay — СМИ
Facebook запускает аналог TikTok в InstagramFacebook запускает аналог TikTok в Instagram
Facebook запустил обновленный чат-плагин для бизнесаFacebook запустил обновленный чат-плагин для бизнеса
Верховный суд Бразилии оштрафовал Facebook на $368 тысячВерховный суд Бразилии оштрафовал Facebook на $368 тысяч
Китайский гигант соцсетей Tencent обошел Facebook по капитализацииКитайский гигант соцсетей Tencent обошел Facebook по капитализации
Disney резко сократила затраты на рекламу в Facebook на фоне бойкотаDisney резко сократила затраты на рекламу в Facebook на фоне бойкота
Facebook закрыл 35 украинских страниц за фейки. На их рекламу потратили $1,93 миллионаFacebook закрыл 35 украинских страниц за фейки. На их рекламу потратили $1,93 миллиона
Facebook расширила доступные пользователям способы монетизации контентаFacebook расширила доступные пользователям способы монетизации контента
Facebook официально перешел с Kiev на KyivFacebook официально перешел с Kiev на Kyiv
Последние новости
Подгружаем последние новости