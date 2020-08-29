Apple запретила Facebook писать о скрытом налоге в App Store
О нежелании Apple делиться с покупателями информацией о неочевидных платежах стало известно в четверг. Компания заблокировала обновление Facebook, где отмечено, что производитель iPhone взымает налог с покупок, предложенных в социальной сети. Apple сослалась на правило App Store, которое запрещает раскрывать пользователям «нерелевантную» информацию, то есть ту, которая не соответствует нуждам покупателя. По мнению Apple, людям неинтересно знать, куда утекают их средства.
«Сейчас, более чем когда-либо, у нас должна быть возможность помочь людям понять, куда на самом деле уходят деньги. К сожалению, Apple отклонила наше уведомление о прозрачности в отношении своего 30%-го налога, но мы все еще работаем над тем, чтобы эта информация была доступна внутри приложения», — написали в Facebook.
Ранее в этом месяце компания Facebook запустила новую кампанию, чтобы помочь предпринимателям компенсировать потерю доходов во время пандемии COVID-19. Владельцам бизнеса предложили проводить платные онлайн-мероприятия на площадке социальной сети. Facebook призвала Apple отказаться от высокой комиссии за оплату этих мероприятий, чтобы передать эти средства хозяевам пострадавшего бизнеса. Компания отказалась. В этом году Apple стала самой дорогой американской компанией в истории.
От комментариев по ситуации с заблокированным обновлением Facebook Apple воздержалась.