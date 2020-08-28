Украинский сервис видеостриминга Restream привлек $50 миллионов инвестиций
Стартап Restream, созданный украинцами, привлек в ходе раунда А $50 млн инвестиций от ряда инвесторов, в частности от Sapphire Ventures and Insight Partners. Об этом
О сервисе
Украинцы Александр Худа и Андрей Суржинский основали Restream в январе 2015 года. Сейчас он базируется в Остине (США).
Сервис охватывает около 30 платформ, включая Facebook, LinkedIn, Twitch, Twitter и YouTube. Он позволяет также принимать видео с таких платформ, как Zoom, и ретранслировать его на платформы для большей аудитории.
Компания начала свою деятельность в мире игр, но сегодня также обслуживает более широкий круг создателей, музыкантов и предприятий, использующих эту услугу как для управления внутренними и B2B-коммуникациями, так и для своих широких маркетинговых проектов.
Среди известных организаций, которые использовали Restream, — Всемирная организация здравоохранения, которая провела на платформе благотворительный концерт «Единый мир Вместе дома», чтобы поднять настроение в начале пандемии covid-19 и имела около 270 миллионов зрителей.
Стоимость пользования
Сервис работает по модели freemium. Большинство клиентов пользуются им бесплатно, а другие платят от $19 до $299 в месяц, в зависимости от уровня обслуживания.
Ранее сообщалось
- 7 августа состоялся девятый питч, организованный Украинским фондом стартапов. Свои идеи представили 10 стартапов. Фонд решил профинансировать три из них: Orty, Comin и Nutritionista. Стартапы получат гранты на сумму $50 тысяч.