РоSSиянин пытался за $1 млн подкупить сотрудника Tesla, чтобы устроить кибератаку
Эту информацию подтвердил Илон Маск.
Илон Маск
Фото: ТСН
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск подтвердил сообщения о том, что россиянин готовил кибератаку на его предприятие.
Об этом он сообщил в Twitter.
Маск отреагировал на статью портала Teslarati, в которой сообщалось об атаке на завод Tesla в Неваде.
Мужчина по имени Егор Крючков предлагал сотруднику завода Tesla $1 млн за установление вредоносного программного обеспечения на компьютерную сеть компании. Сотрудник предприятия отказался от предложенных денег и обратился в ФБР.