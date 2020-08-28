РоSSиянин пытался за $1 млн подкупить сотрудника Tesla, чтобы устроить кибератаку

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск подтвердил сообщения о том, что россиянин готовил кибератаку на его предприятие.

Об этом он сообщил в Twitter .

Маск отреагировал на статью портала Teslarati, в которой сообщалось об атаке на завод Tesla в Неваде.

Мужчина по имени Егор Крючков предлагал сотруднику завода Tesla $1 млн за установление вредоносного программного обеспечения на компьютерную сеть компании. Сотрудник предприятия отказался от предложенных денег и обратился в ФБР.

Much appreciated. This was a serious attack. — Elon Musk (@elonmusk) August 27, 2020

22 августа Крючкова арестовали американские правоохранители.

"Очень благодарен. Это была серьезная атака", - написал Маск.