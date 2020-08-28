Украинцы тратят на соцсети в восемь раз больше времени, чем на бег, - опрос

В среднем на просмотр соцсетей опрашиваемые тратили 139 минут в день, на ходьбу - 105 минут и всего 17 минут на бег.

Современные украинцы гораздо больше времени тратят на социальные сети, чем на занятия ходьбой или активным бегом.

Об этом свидетельствуют результаты социального эксперимента, проведенного в мае "Новой почтой" совместно с Socis.

Респонденты контролировали свое время, потраченное на пользование социальными сетями, бег и пешие прогулки. Оказалось, что на соцсети они тратили на треть больше времени, чем на ходьбу, и в восемь раз больше, чем на пробежки.

В среднем на просмотр соцсетей опрашиваемые тратили 139 минут в день, на ходьбу - 105 минут и всего 17 минут на бег. Интересно, что данные были разными, в зависимости от региона: больше бегунов - среди жителей юга Украины (45 минут в день), в то время как жители западной Украины тратят на бег всего две минуты в день.

Кроме того, эксперимент показал, что женщины в целом больше времени проводят в соцсетях, чем мужчины (150 мин/день против 126 мин/день), но интересно, что и бегают женщины дольше (19 мин/день против 15 мин/день).

Что касается возрастных различий, то респонденты в возрасте от 18 до 35 лет больше времени проводили в соцсетях (в среднем 143 минуты), а люди старше 51 года - в среднем более ходили (110 минут).

Напомним, в 2015 году Кабинет министров утвердил порядок проведения ежегодной оценки физической подготовленности граждан с 2017 года.