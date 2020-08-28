Walmart и Microsoft объединились для выкупа американских активов TikTok

Walmart и Microsoft объединились для выкупа американских активов TikTok

Крупнейшая в мире сеть оптовой и розничной торговли Walmart подтвердила своё сотрудничество с компанией Microsoft по вопросу приобретения американского бизнеса популярного сервиса коротких видео TikTok. Об этом информационному агентству CNBC сообщил представитель Walmart Рэнди Харгроув (Randy Hargrove).

Он не стал уточнять, как Walmart и Microsoft собираются делить между собой активы TikTok в США, если именно они станут новыми владельцами подразделения китайского видеосервиса в США.

Харгроув также не сообщил никаких деталей о том, как именно Walmart собирается использовать TikTok в случае его приобретения. В то же время информационное издание CNBC отмечает, что торговая сеть собирается в обозримом будущем запустить сервис Walmart+, который станет ответом на стриминговую платформу подписок Amazon Prime, предлагающую своим пользователем оригинальные ТВ-шоу и сериалы. Правда, сам Харгроув не уточнил, станет ли TikTok частью Walmart+. С его слов, компанию больше интересуют новые потенциальные рекламные возможности. Он отметил, что интеграция сервисов электронной торговли и рекламы в TikTok обеспечат очевидные преимущества для создателей контента и пользователей этих сфер.

«Мы считаем, что потенциальное сотрудничество с американским подразделением TikTok в партнёрстве с Microsoft позволит расширить ключевую функциональность платформы, обеспечив Walmart возможность увеличить свою аудиторию через сторонние проекты, а также создать новое рекламное пространство для бизнеса. Мы уверены, что партнёрство Walmart и Microsoft оправдает ожидания американской аудитории TikTok, а также удовлетворит обеспокоенность американских регуляторов», — заявил представитель.

Walmart и Microsoft объединились для выкупа американских активов TikTok

Если сделка состоится, Walmart и Microsoft получат доступ к десяткам миллионов потенциальных покупателей их продуктов, а также очень лакомой рекламной аудитории. Ранее TikTok заявила, что активная ежемесячная аудитория видеосервиса в США почти достигла отметки в 100 млн. пользователей. Рост платформы на американском рынке с 2018 года составил почти 800 %.

Ранее сообщалось, что Walmart прорабатывал вопрос покупки TikTok вместе с японским холдингом SoftBank. Однако эта сделка не нашла поддержки со стороны американского правительства, поскольку она не подразумевала покупку облачной части видеосервиса.

В августе Microsoft объявила о продолжении переговоров о покупке бизнеса TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии, планируя завершить их не позднее 15 сентября. Позднее сообщалось о заинтересованности в активах TikTok таких компаний, как Orcale, Twitter и Netflix.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Глава TikTok ушел в отставку из-за давления со стороны администрации ТрампаГлава TikTok ушел в отставку из-за давления со стороны администрации Трампа
Ethereum опустился до критической отметки. Что будет с криптовалютойEthereum опустился до критической отметки. Что будет с криптовалютой
Распространение Wi-Fi 6E не заставит ждать: в 2021 году будет поставлено более 300 млн устройств с поддержкой нового стандартаРаспространение Wi-Fi 6E не заставит ждать: в 2021 году будет поставлено более 300 млн устройств с поддержкой нового стандарта
Alphabet рассматривает возможность инвестиций в TikTok, но пока не сложилосьAlphabet рассматривает возможность инвестиций в TikTok, но пока не сложилось
В Иране закрыли более тысячи нелегальных майнинг-фермВ Иране закрыли более тысячи нелегальных майнинг-ферм
Блок рекламы


Похожие новости
Глава TikTok ушел в отставку из-за давления со стороны администрации ТрампаГлава TikTok ушел в отставку из-за давления со стороны администрации Трампа
TikTok подаст в суд из-за указов Трампа о запрете соцсети в СШАTikTok подаст в суд из-за указов Трампа о запрете соцсети в США
Alphabet рассматривает возможность инвестиций в TikTok, но пока не сложилосьAlphabet рассматривает возможность инвестиций в TikTok, но пока не сложилось
Oracle заинтересовалась покупкой американского бизнеса TikTokOracle заинтересовалась покупкой американского бизнеса TikTok
Указ Трампа: Владельцы TikTok должны в течении 90 дней продать все активы в СШАУказ Трампа: Владельцы TikTok должны в течении 90 дней продать все активы в США
Еще одна американская компания хочет купить TikTokЕще одна американская компания хочет купить TikTok
Слухи: Twitter хочет объединиться с TikTokСлухи: Twitter хочет объединиться с TikTok
TikTok лидировал по количеству скачиваний в июле, несмотря на проблемы в США и ИндииTikTok лидировал по количеству скачиваний в июле, несмотря на проблемы в США и Индии
Microsoft готова купить TikTok за $30 миллиардов — СМИMicrosoft готова купить TikTok за $30 миллиардов — СМИ
Facebook запускает аналог TikTok в InstagramFacebook запускает аналог TikTok в Instagram
Последние новости
Подгружаем последние новости