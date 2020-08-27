Ethereum опустился до критической отметки. Что будет с криптовалютой

Курс Ethereum снижается на протяжении последних двух недель. 15 августа криптовалюта достигла локального максимума выше $440, после чего начала дешеветь. С тех пор ее цена упала на 12%, до текущего уровня в $385.

Фото: banco.az

В ночь на 26 августа стоимость альткоина Виталика Бутерина опускалась ниже $370, пишет РБК.

Причина снижения

Аналитик Cointelegraph объяснил, что последнее снижение цены криптовалюты произошло из-за неспособности покупателей поднять ее выше уровня сопротивления в $415,6. Теперь курс актива не может закрепиться над отметкой в $393, что указывает на отсутствие спроса на более высоких уровнях.

Падение стоимости ETH ниже $366 может активизировать продажи и привести к снижению до 50-дневной скользящей средней в $336, утверждает аналитик.

Он заключил, что если покупателям удастся поднять цену выше отметки в 20-дневной скользящей средней в $393, в течение нескольких дней актив будет торговаться в пределах $366-415.