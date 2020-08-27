Ethereum опустился до критической отметки. Что будет с криптовалютой

Курс Ethereum снижается на протяжении последних двух недель. 15 августа криптовалюта достигла локального максимума выше $440, после чего начала дешеветь. С тех пор ее цена упала на 12%, до текущего уровня в $385.

Ethereum опустился до критической отметки. Что будет с криптовалютой
Фото: banco.az

В ночь на 26 августа стоимость альткоина Виталика Бутерина опускалась ниже $370, пишет РБК.

Причина снижения

Аналитик Cointelegraph объяснил, что последнее снижение цены криптовалюты произошло из-за неспособности покупателей поднять ее выше уровня сопротивления в $415,6. Теперь курс актива не может закрепиться над отметкой в $393, что указывает на отсутствие спроса на более высоких уровнях.

Падение стоимости ETH ниже $366 может активизировать продажи и привести к снижению до 50-дневной скользящей средней в $336, утверждает аналитик.

Он заключил, что если покупателям удастся поднять цену выше отметки в 20-дневной скользящей средней в $393, в течение нескольких дней актив будет торговаться в пределах $366-415.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Распространение Wi-Fi 6E не заставит ждать: в 2021 году будет поставлено более 300 млн устройств с поддержкой нового стандартаРаспространение Wi-Fi 6E не заставит ждать: в 2021 году будет поставлено более 300 млн устройств с поддержкой нового стандарта
Alphabet рассматривает возможность инвестиций в TikTok, но пока не сложилосьAlphabet рассматривает возможность инвестиций в TikTok, но пока не сложилось
TikTok подаст в суд из-за указов Трампа о запрете соцсети в СШАTikTok подаст в суд из-за указов Трампа о запрете соцсети в США
230 миллионов аккаунтов Instagram и Tik-Tok “утекли” в Сеть230 миллионов аккаунтов Instagram и Tik-Tok “утекли” в Сеть
В Иране закрыли более тысячи нелегальных майнинг-фермВ Иране закрыли более тысячи нелегальных майнинг-ферм
Блок рекламы


Похожие новости
Распространение Wi-Fi 6E не заставит ждать: в 2021 году будет поставлено более 300 млн устройств с поддержкой нового стандартаРаспространение Wi-Fi 6E не заставит ждать: в 2021 году будет поставлено более 300 млн устройств с поддержкой нового стандарта
YouTube больше не будет присылать пользователям уведомления о появлении новых видеоYouTube больше не будет присылать пользователям уведомления о появлении новых видео
Ethereum подверглась спам-атаке. Пользователям пришлось переплачивать майнерамEthereum подверглась спам-атаке. Пользователям пришлось переплачивать майнерам
Google впервые будет платить СМИ за новостиGoogle впервые будет платить СМИ за новости
КП “Информатика” до конца года будет пользоваться серверами частной фирмы за 10,5 млн гривенКП “Информатика” до конца года будет пользоваться серверами частной фирмы за 10,5 млн гривен
Google показал, как разметка для сообщений на тему COVID-19 будет выглядеть в поискеGoogle показал, как разметка для сообщений на тему COVID-19 будет выглядеть в поиске
Минздрав будет информировать о COVID-19 в TikTok и InstagramМинздрав будет информировать о COVID-19 в TikTok и Instagram
WordPress будет автоматически обновлять темы и плагиныWordPress будет автоматически обновлять темы и плагины
Google: внедрение разметки не будет становиться прощеGoogle: внедрение разметки не будет становиться проще
Google больше не будет дублировать URL из избранных сниппетов на 1-й страницеGoogle больше не будет дублировать URL из избранных сниппетов на 1-й странице
Последние новости
Подгружаем последние новости