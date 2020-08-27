Глава TikTok ушел в отставку из-за давления со стороны администрации Трампа

Белый дом обязал приложение продать свои активы в США до середины сентября.

Глава TikTok ушел в отставку из-за давления со стороны администрации Трампа
Кевін Майєр
Фото: cnbc.com

Исполнительный директор TikTok Кевин Майер заявил, что подает в отставку, после того как компания подверглась устойчивому давлению со стороны администрации Трампа за ее связи с Китаем.

Об этом сообщает The New York Times.

В электронном письме к сотрудникам компании, оказавшемся в распоряжении издания, 58-летний Майер отметил, что уйти в отставку его побудил ряд изменений в структуре TikTok.

"В последние недели в связи с резким изменением политической ситуации я серьезно задумался о том, чего потребуют структурные изменения в компании и что они значат для глобальной роли, на которую я подписался. На этом фоне и поскольку компания вскоре ожидает решения проблемы, я с тяжелым сердцем хотел сообщить вам, что решил покинуть компанию", - сообщил Майер в служебной записке для сотрудников.

Напомним, Трамп в середине августа подписал указ, согласно которому китайская компания ByteDance, владеющая TikTok и соцсетью Musical.ly, должна в течение 90 дней отказаться от всех активов, поддерживающих функционирование сервиса в Соединенных Штатах, а также избавиться от любых данных американских пользователей, полученных с помощью TikTok или Musical.ly.

Другой указ Трампа - от 6 августа - предписал американцам в течение 45 дней прекратить деловые отношения с ByteDance.

Американский президент обосновал свои указы соображениями национальной безопасности. Трамп подозревает, что с помощью TikTok можно составлять профили передвижений американских чиновников и шпионить за американскими фирмами, а также что сервис передает данные пользователей китайским спецслужбам.

ByteDance отрицает обвинения США. Сейчас ведутся переговоры с Microsoft о продаже бизнеса компании в Штатах.

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