Распространение Wi-Fi 6E не заставит ждать: в 2021 году будет поставлено более 300 млн устройств с поддержкой нового стандарта

Отгрузки оборудования, поддерживающего стандарт беспроводной связи Wi-Fi 6E, будут быстро расти. Об этом сообщает ресурс DigiTimes, ссылаясь на информацию, полученную от отраслевых обозревателей.

Иллюстрации Wi-Fi Alliance

Сейчас сети Wi-Fi используют частотные диапазоны 2,4 и 5 ГГц. Стандарт Wi-Fi 6E предусматривает выделение ещё одного диапазона для нелицензируемого использования — 6 ГГц.

Технология Wi-Fi 6E разработана для обеспечения высокой производительности в очень загруженных местах. Согласно предварительным тестам, скорость передачи данных может достигать 2 Гбит/с при задержках на уровне 2 мс.

В соответствии с прогнозами аналитиков, в следующем году объём мирового рынка устройств с поддержкой Wi-Fi 6E достигнет 310–320 млн единиц. И это при том, что первое такое оборудование появится только в конце нынешнего года.

Над созданием чипов для Wi-Fi-устройств нового поколения работают такие компании, как NXP Semiconductor, Qualcomm , Broadcom и Qorvo. Кроме того, реализацией поддержки Wi-Fi 6E займутся MediaTek, Realtek Semiconductors и RichWave.



