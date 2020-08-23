TikTok подаст в суд из-за указов Трампа о запрете соцсети в США

Судебный иск планируют подать 24 августа.

TikTok подаст в суд из-за указов Трампа о запрете соцсети в США
Фото: phys.org

Китайская соцсеть для обмена видео TikTok сообщила, что подаст в суд из-за указа президента Дональда Трампа о фактическом запрете сервиса в Соединенных Штатах. Об этом пишет DW.

"Чтобы обеспечить соблюдение закона и справедливое отношение к нашей компании и пользователям, у компании не остается другого выбора, кроме как сделать юридические шаги против указа президента Дональда Трампа", - заявили в компании в субботу, 22 августа.

Судебный иск планируют подать 24 августа.

Напомним, Трамп в середине августа подписал указ, согласно которому китайская компания ByteDance, владеющая TikTok и соцсетью Musical.ly, должна в течение 90 дней отказаться от всех активов, поддерживающих функционирование сервиса в Соединенных Штатах, а также избавиться от любых данных американских пользователей, полученных с помощью TikTok или Musical.ly.

Другой указ Трампа - от 6 августа - приказал американцам в течение 45 дней прекратить любые деловые отношения с ByteDance.

Американский президент обосновал свои указы соображениями национальной безопасности. Трамп подозревает, что с помощью TikTok можно составлять профили передвижений американских чиновников и шпионить за американскими фирмами. А также что сервис передает данные пользователей китайским спецслужбам.

ByteDance отрицает обвинения США. Сейчас ведутся переговоры с Microsoft о продаже бизнеса компании в Штатах.

Приложение TikTok только в США было загружено 175 млн раз, а во всем мире - более одного миллиарда раз. Сервис особенно популярен среди молодежи.

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