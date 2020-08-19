Владельцев VR-гарнитур Oculus обяжут завести аккаунт в Facebook

Владельцев VR-гарнитур Oculus обяжут завести аккаунт в Facebook

Владельцам гарнитур виртуальной реальности Oculus придётся в скором времени в обязательном порядке завести аккаунт в социальной сети Facebook, если они хотят продолжить полноценно пользоваться своими устройствами. Принадлежащий Facebook разработчик VR-оборудования начнёт отказывается от поддержки независимых аккаунтов Oculus с октября этого года.

В октябре новые независимые от Facebook аккаунты Oculus завести не получится. Однако сообщается, что поддержка уже существующих аккаунтов продлится до 1 января 2023 года.

Для тех, кто не имеет профиля в социальной сети, но имеет независимый аккаунт Oculus, Facebook настоятельно порекомендует завести его до 2023 года, пока будет продолжаться поддержка независимого аккаунта. Для тех, у кого уже имеется профиль в Facebook, его автоматически объединят с аккаунтом Oculus. Отмечается, что устройства без привязки к Facebook будут работать, однако некоторые VR-игры и приложения перестанут функционировать. Разработчикам приложений для виртуальной реальности, а также пользователям платформы Oculus for Business привязывать свои аккаунты к Facebook не нужно. Они используют отдельную платформу для авторизации.

Facebook также сообщила, что все будущие устройства Oculus будут требовать наличия аккаунта в социальной сети. Например, обновлённая модель Oculus Quest, анонс которой ожидается этой осенью, вероятнее всего, уже будет подпадать под новую политику.

Новые изменения направлены на то, чтобы сделать управление платформами, которые принадлежат Facebook, более универсальным. Новой политикой конфиденциальности будет заниматься сама Facebook, а не её дочернее подразделение Facebook Technologies.

«Facebook будет управлять всеми решениями, касающимися вопросов сбора, хранения, обработки и использования ваших данных», — цитирует заявление компании ресурс The Verge.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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