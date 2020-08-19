Киберполиция Украины разоблачила группировку, которая легализовала $42 миллиона через рынок криптовалют

Установлены три человека, причастные к отмыванию денег.

Киберполиция Украины разоблачила группировку, которая легализовала $42 миллиона через рынок криптовалют
Фото: cyberpolice.gov.ua

Киберполиция Украины разоблачила преступную группировку, которая через рынок криптовалют легализовала 42 миллиона долларов, полученных преступным путем.

Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

В начале 2020 года Департамент киберполиции начал сотрудничество с одной из крупнейших в мире бирж цифровых валют "Binance". Специалисты компании используют ведущие в отрасли алгоритмы для анализа и выявления транзакций, потенциально связанных с финансовыми преступлениями и мошенничеством.

Сотрудники киберполиции, сотрудничая с международными специалистами в области цифровых валют, обнаружили трех человек, причастных к отмыванию денег.

Как отмечается в сообщении, была разоблачена преступная группировка, фигуранты которого предоставляли услуги по легализации и обналичиванию денег, полученных преступным путем.

В течение двух лет злоумышленники совершили финансовых операций на 42 миллиона долларов.

За такие действия трем фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы. Досудебное расследование по этому делу продолжается.

Напомним, в Киеве правоохранители заблокировали деятельность "черных" сall-центров, с помощью которых мошенники обманывали клиентов банков. К масштабной схеме были привлечены около 300 человек.

По указанию организаторов операторы сall-центров осуществляли смс-рассылку о якобы несанкционированном входе в личный кабинет клиента финансового учреждения. После чего, представляясь сотрудниками банка, операторы звонили потенциальным потерпевшим, входили к ним в доверие и получали данные об их банковских картах. Используя эту информацию, злоумышленники снимали средства с банковских карточек потерпевших и переводили их на подконтрольные организаторам расчетные счета.

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