США могут запретить Alibaba работать на территории страны

Президент США Дональд Трамп не исключил, что вслед за ByteDance, которая владеет видеосервисом TikTok, может оказать давление и на другие китайские компании, работающие в Соединенных Штатах. Об этом он заявил на пресс-конференции, трансляция которой шла в Twitter Белого дома.

Фото: capital.ua

Он утвердительно ответил на вопрос журналистов о том, планируют ли власти вводить ограничения против корпорации Alibaba. «Да, мы рассматриваем и другие варианты», — сказал Трамп.

Президент напомнил об уже введенных ограничениях в отношении китайской Huawei и указал, что не собирается отменять их.

« Huawei сюда не придет», — добавил он.

Alibaba — одна из крупнейших в мире компаний по электронной коммерции и цифровым платежам. Группе принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок — Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com. Компания была основана в 1999 году Джеком Ма, Forbes оценивает его состояние в $48,4 млрд.

Предыстория

Накануне Трамп подписал указ,обязывающий ByteDance в течение трех месяцев продать все активы в США и уничтожить все собранные ею личные данные пользователей.

Документ также запрещает ByteDance покупку музыкального сервиса musical.ly, а также владение любыми активами этого сервиса через дочерние компании, аффилированных лиц и иных акционеров из Китая.