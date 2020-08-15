В Украине появился чат-бот, помогающий родителям рассчитать стоимость школьного обучения

Сервис помогает выбрать школы в зависимости от финансовой и временной способности.

В Украине появился чат-бот, помогающий родителям рассчитать стоимость школьного обучения
Фото: facebook/Yuriy Husyev

В Украине появился чат-бот "Наталя, мама та освітянка", который помогает родителям определиться с форматом школьного образования и рассчитать необходимые для обучения детей бюджет и время.

Бот работает в Telegram и Viber. Инициатором проекта выступила школа английского языка Green Country.

"В этом боте мы попытались объединить все возможные факторы и дать максимально подробные объяснения относительно того, как можно было бы обустроить образовательный процесс в современных реалиях", - рассказала основательница Green Country Наталья Лотоцкая.

Подсказки для пользователей бота формируются на основе приоритетов в обучении: академическое обучение, безопасность и психологический комфорт. Также учитываются финансовые возможности в отношении расходов на школьное образование и время. В зависимости от выбранных параметров советуют, какую школу выбрать и как организовать дополнительные занятия.

Напомним, что в июле на сайте Министерства и образования запустили чат-бот по вопросам вступительной кампании в учебные заведения. Пользователи могли получить оперативную помощь от специалистов касательно сроков и особенностей вступительной кампании-2020.

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