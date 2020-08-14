В Украине заработала платежная система Facebook Pay — СМИ

Платежный сервис Facebook Pay стал доступен пользователям из Украины. Об этом сообщает Liga.Tech.

В Украине заработала платежная система Facebook Pay — СМИ
Фото: forbes.ru

Впервые о доступности сервиса в РоSSии сообщил Telegram-блог Gurov Digital.

Как пишет издание, редактору удалось привязать к сервису банковскую карту Mastercard и перечислить деньги на сбор пожертвований через Facebook.

Платеж прошел в долларах по курсу банка. Сервис также поддерживает платежные системы Visa и PayPal.

Пока сервис доступен только в десктопной версии. Сейчас через Facebook Pay можно сделать пожертвования через встроенный механихм сбора денег на Facebook, а также купить виртуальную валюту Facebook Stars, с помощью которой можно будет поддержать блогеров.

Что известно о Facebook Pay

Facebook Pay — единая система онлайн-платежей для Facebook, Instagram, Messenger и WhatsApp, запущенная в ноябре 2019 года.

Она позволяет проводить платежи внутри сервисов компании, подключив банковскую карту платежных систем Mastercard, Visa и PayPal.

В частности, покупать товары внутри Instagram и проводить денежные переводы внутри Messenger и WhatsApp.

Какие именно опции платежей и когда станут доступны украинским пользователям Instagram, Messenger и WhatsApp, пока неизвестно.

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