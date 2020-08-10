ПЦУ создала официальные страницы в Instagram и Twitter
"Новостей из наших приходов по всей Украине становится все больше, и мы стремимся рассказывать о них".
Православная церковь Украины создала официальные страницы в социальных сетях Instagram и Twitter.
Об этом сообщила пресс- служба ПЦУ в фейсбуке.
"Дорогие братья и сестры, официальные страницы Православной церкви Украины появились в социальных сетях Instagram и Twitter! Наша церковная семья ежедневно растет и развивается. Новостей из наших приходов по всей Украине становится все больше, и мы стремимся рассказывать о них, о верующих, которые начинают добрые дела, о священниках, служение которых меняет жизнь других", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Instagram будут собирать ценные моменты из жизни ПЦУ - ее приходов, священнослужителей и верующих. А в Twitter можно будет оперативно узнавать об актуальных событиях и новостях.
Напомним, во время острой фазы заболевания коронавирусом ПЦУ проводила богослужения в режиме онлайн.