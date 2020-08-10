Слухи: Twitter хочет объединиться с TikTok

Microsoft до сих пор была единственной компанией, которая публично вступила в переговоры о покупке подразделения видеосервиса TikTok в США . Как выясняется, сервис микроблоггинга Twitter тоже вполне может пополнить список компаний, желающих получить в собственность китайское приложение для обмена видеоклипами.

REUTERS/Florence Lo

Информированные источники ресурса Wall Street Journal утверждают, что Twitter провёл предварительное обсуждение потенциального объединения с TikTok. По данным источников, сделка будет включать бизнес TikTok в США , хотя пока неясно, в какой форме она будет реализована, и как много средств готов потратить Twitter , если речь идёт о покупке.

Twitter отказался комментировать эту публикацию. В свою очередь, глава по корпоративным коммуникациям TikTok Джош Гартнер (Josh Gartner) заявил, что компания не комментирует слухи.

Президент Дональд Трамп настаивает на том, чтобы видеосервис вышел из подчинения материнской компании ByteDance, базирующейся в Пекине, ссылаясь на соображения безопасности. На прошлой неделе Трамп заявил, что он «заблокирует» TikTok в США , если ByteDance откажется продать популярный видеосервис. Впрочем, круг полномочий президента США не включает возможность блокирования любого сервиса, но его инициативу могут подержать американские законодатели.



