YouTube больше не будет присылать пользователям уведомления о появлении новых видео

Компания Google , являющаяся владельцем популярного видеосервиса YouTube, решила отказаться от рассылки электронных писем с уведомлениями о появлении новых видео и прямых трансляций с каналов, на которые подписаны пользователи. Причина такого решения кроется в том, что присылаемые YouTube уведомления открывает минимальное количество пользователей сервиса.

В сообщении, которое опубликовано на сайте поддержки Google , говорится о том, что уведомления сервиса YouTube открывают менее 0,1 % пользователей сервиса. Также сказано о том, что разработчики провели тестирование, в ходе которого установили, что отказ от рассылки уведомлений никак не влияет на длительность просмотра роликов на YouTube. Отмечается, что за последнее время пользователи YouTube стали чаще переходить к просмотру видео через push-уведомления и новостную ленту.

«Согласно нашим данным, пользователи открывали менее 0,1 % писем с уведомлениями о новом контенте. Кроме того, мы получили много отзывов о том, что таких писем приходит слишком много. Надеемся, что благодаря обновлению вам станет удобнее следить за обязательными служебными уведомлениями об аккаунте и другими сообщениями от YouTube. Их нововведение не затронет», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте поддержки Google .

О появлении нового контента пользователи смогут узнавать с помощью других уведомлений, в том числе в мобильном приложении YouTube или в браузере Google Chrome .



