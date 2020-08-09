YouTube больше не будет присылать пользователям уведомления о появлении новых видео

YouTube больше не будет присылать пользователям уведомления о появлении новых видео

Компания Google, являющаяся владельцем популярного видеосервиса YouTube, решила отказаться от рассылки электронных писем с уведомлениями о появлении новых видео и прямых трансляций с каналов, на которые подписаны пользователи. Причина такого решения кроется в том, что присылаемые YouTube уведомления открывает минимальное количество пользователей сервиса.

В сообщении, которое опубликовано на сайте поддержки Google, говорится о том, что уведомления сервиса YouTube открывают менее 0,1 % пользователей сервиса. Также сказано о том, что разработчики провели тестирование, в ходе которого установили, что отказ от рассылки уведомлений никак не влияет на длительность просмотра роликов на YouTube. Отмечается, что за последнее время пользователи YouTube стали чаще переходить к просмотру видео через push-уведомления и новостную ленту.

«Согласно нашим данным, пользователи открывали менее 0,1 % писем с уведомлениями о новом контенте. Кроме того, мы получили много отзывов о том, что таких писем приходит слишком много. Надеемся, что благодаря обновлению вам станет удобнее следить за обязательными служебными уведомлениями об аккаунте и другими сообщениями от YouTube. Их нововведение не затронет», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте поддержки Google.

О появлении нового контента пользователи смогут узнавать с помощью других уведомлений, в том числе в мобильном приложении YouTube или в браузере Google Chrome.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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