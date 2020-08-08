TikTok лидировал по количеству скачиваний в июле, несмотря на проблемы в США и Индии

TikTok лидировал по количеству скачиваний в июле, несмотря на проблемы в США и Индии

По данным нового исследования ресурса Sensor Tower, в июле 2020 года TikTok был самым загружаемым приложением в мире. За отчётный период клиент популярного сервиса коротких видео был загружен 65,2 млн раз, что на 21,4 % больше по сравнению с показателем за июль прошлого года.

Примечательно, что TikTok возглавил список самых популярных неигровых приложений как в Play Маркете, так и в App Store. При этом 9,7 % от общего количества установок приходится на пользователей из США, а ещё 8,5 % — из Индонезии. На второй строчке рейтинга популярных неигровых приложений расположился Facebook, который за отчётный период скачали 53,6 млн раз. Больше всего Facebook скачивали в Индии (23,1 % загрузок) и в Индонезии (9,1 % загрузок). Zoom, Instagram и WhatsApp замыкают пятёрку самых популярных неигровых приложений в мире по итогам июля.

После того, как 29 июня TikTok был официально удалён из магазинов Google и Apple в Индии, приложения Snack Video и Likee, являющиеся аналогами китайского сервиса коротких видео, начали набирать популярность. В отчётном периоде Snack Video скачали 28,8 млн раз, что в 3,5 раза больше по сравнению с показателем июня, когда приложение загрузили только 7,8 млн пользователей.

TikTok лидировал по количеству скачиваний в июле, несмотря на проблемы в США и Индии

Стоит отметить, что в отчёте Sensor Tower не учитываются предварительно установленные приложения Apple и Google. Кроме того, для Android-устройств не берутся в расчёт загрузки, которые сделаны пользователями из сторонних магазинов цифрового контента.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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