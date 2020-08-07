Состояние Марка Цукерберга впервые превысило $100 миллиардов

Состояние Марка Цукерберга впервые превысило $100 млрд после того, как акции Facebook выросли более чем на 6,6% после запуска компанией конкурента TikTok, видеоприложения Reels. Об этом пишет Bloomberg .

Кроме Цукерберга, по данным Bloomberg, состоянием более $ 100 млрд владеют только два человека в мире: глава Amazon Джефф Безос ($ 190 млрд) и основатель Microsoft Билл Гейтс ($ 120 млрд).

Однако, по данным рейтинга миллиардеров Forbes на 8:03, на третьем месте по объему состояния находятся глава группы Louis Vuitton Mo?t Hennessy Бернар Арно и его семья ($ 104 млрд). Цукерберг занимает четвертую строчку.

Напомним

Facebook в среду запустила в США и более чем в 50 других странах собственную версию TikTok: новое видеоприложение под названием Reels, которое встроено в Instagram.

Reels является аналогом китайского TikTok. Накануне президент США Дональд Трамп подписал указы, которые запрещают гражданам страны иметь какие-либо дела с компаниями, владеющими китайским сервисом.

Также власти потребовали от американских магазинов убрать приложение из продажи. В Вашингтоне опасаются, что с его помощью Пекин сможет собирать данные американцев и использовать их в шпионских целях, а также распространять дезинформацию.

Текущий год позволил владельцам крупнейших технологических компаний получать значительный доход, так как из-за пандемии коронавируса люди все больше времени проводят в интернете, пишет Bloomberg.