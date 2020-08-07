Офис Омбудсмена обнаружил Telegram-бот, распространяющий персональные данные военнослужащих

Полиция открыла дело по статье "нарушение неприкосновенности частной жизни".

Офис Омбудсмена обнаружил Telegram-бот, распространяющий персональные данные военнослужащих
Фото: xakep.ru

Департамент в сфере защиты персональных данных Секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в июле 2020 года обнаружил чат-бот в мессенджере Telegram, в котором обнародован табличный файл с персональными данными военнослужащих.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Омбудсмена.

В общем список содержит данные о 6907 военнослужащих, где указаны их ФИО, номера воинских частей и даты самовольного оставления воинских частей.

"С целью оперативного пресечения незаконного распространения персональных данных граждан Украины, что в условиях военной агрессии со стороны РоSSийской Федерации также может нанести существенный вред обороноспособности государства, Секретариатом Уполномоченного были направлены письма в адрес Службы безопасности и Национальной полиции с целью принятия соответствующими органами мер реагирования в пределах их компетенции. В частности, была отмечена необходимость безотлагательной блокировки Telegram-бота, который на сегодня продолжает распространять указанный файл с персональными данными", - говорится в сообщении.

6 августа подразделение дознания Соломенского управления полиции ГУНП в г. Киеве начало уголовное производство по части первой статьи 182 УК (нарушение неприкосновенности частной жизни).

Напомним, ранее специалисты Национального координационного центра кибербезопасности выявили в DarkNet опубликованный перечень из почти 3 миллионов сайтов, которые используют сервис Cloudflare для защиты от DDoS и ряда других кибератак.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Canon взломан: сервера лежат, информация украдена, хакеры требуют денегCanon взломан: сервера лежат, информация украдена, хакеры требуют денег
Биржа Bitfinex заплатит $400 миллионов за поимку взломавших ее хакеровБиржа Bitfinex заплатит $400 миллионов за поимку взломавших ее хакеров
В Новой Каховке мошенники под видом интернет-ломбарда обманули граждан на 0,5 млн гривеньВ Новой Каховке мошенники под видом интернет-ломбарда обманули граждан на 0,5 млн гривень
Facebook запустил обновленный чат-плагин для бизнесаFacebook запустил обновленный чат-плагин для бизнеса
Верховный суд Бразилии оштрафовал Facebook на $368 тысячВерховный суд Бразилии оштрафовал Facebook на $368 тысяч
Блок рекламы


Похожие новости
Хакеры “взяли в заложники” данные ведущего производителя фототехникиХакеры “взяли в заложники” данные ведущего производителя фототехники
Госспецсвязи начала расследовать хакерские атаки на сайт Офиса президентаГосспецсвязи начала расследовать хакерские атаки на сайт Офиса президента
В DarkNet обнаружили данные с сайтов с доменами "gov.ua" и "ua"В DarkNet обнаружили данные с сайтов с доменами "gov.ua" и "ua"
Данные 20 миллионов пользователей VPN-сервисов оказались в открытом доступе — исследованиеДанные 20 миллионов пользователей VPN-сервисов оказались в открытом доступе — исследование
В киберполиции рассказали, за сколько хакеры продают персональные данные украинцевВ киберполиции рассказали, за сколько хакеры продают персональные данные украинцев
Омбудсмен пообещала защитить персональные данные украинцевОмбудсмен пообещала защитить персональные данные украинцев
Правоохранители выявили сайт, собиравший персональные данные украинцев (фото)Правоохранители выявили сайт, собиравший персональные данные украинцев (фото)
Хакеры похитили данные 9 млн клиентов британского лоукостера EasyJetХакеры похитили данные 9 млн клиентов британского лоукостера EasyJet
Госспецсвязи сообщило о хакерских атаках на сайт Офиса президентаГосспецсвязи сообщило о хакерских атаках на сайт Офиса президента
Полиция заблокировала Телеграм-канал, который продавал персональные данныеПолиция заблокировала Телеграм-канал, который продавал персональные данные
Последние новости
Подгружаем последние новости