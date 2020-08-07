Офис Омбудсмена обнаружил Telegram-бот, распространяющий персональные данные военнослужащих

Департамент в сфере защиты персональных данных Секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в июле 2020 года обнаружил чат-бот в мессенджере Telegram, в котором обнародован табличный файл с персональными данными военнослужащих.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Омбудсмена.

В общем список содержит данные о 6907 военнослужащих, где указаны их ФИО, номера воинских частей и даты самовольного оставления воинских частей.

"С целью оперативного пресечения незаконного распространения персональных данных граждан Украины, что в условиях военной агрессии со стороны РоSSийской Федерации также может нанести существенный вред обороноспособности государства, Секретариатом Уполномоченного были направлены письма в адрес Службы безопасности и Национальной полиции с целью принятия соответствующими органами мер реагирования в пределах их компетенции. В частности, была отмечена необходимость безотлагательной блокировки Telegram-бота, который на сегодня продолжает распространять указанный файл с персональными данными", - говорится в сообщении.

6 августа подразделение дознания Соломенского управления полиции ГУНП в г. Киеве начало уголовное производство по части первой статьи 182 УК (нарушение неприкосновенности частной жизни).

Напомним, ранее специалисты Национального координационного центра кибербезопасности выявили в DarkNet опубликованный перечень из почти 3 миллионов сайтов, которые используют сервис Cloudflare для защиты от DDoS и ряда других кибератак.