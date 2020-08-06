Microsoft готова купить TikTok за $30 миллиардов — СМИ
Корпорация Microsoft ведет переговоры с китайской ByteDance о покупке TiTok и обсуждает сумму сделки в диапазоне $10-30 млрд. Об этом
Что известно
Если сделку утвердят, Microsoft уже договорился с правительством США, что привезет код TikTok из Китая в США в течение одного года.
По данным издания, министр финансов США Стивен Мнучин «глубоко вовлечен в процесс».
Переговоры между компаниями могут завершиться в течение 3 недель.
Microsoft подтвердила в своем блоге, что провела переговоры с материнской компанией TikTok ByteDance, чтобы приобрести ее бизнес в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Это единственный очевидный, ведущий участник торгов.
Как сообщалось ранее, владельцы пекинской компании ByteDance, которой принадлежит сервис TikTok, оценили его для продажи в $50 млрд.
Предыстория
- 31 июля издание New York Times сообщило, что американский технологический гигант Microsoft ведет переговоры о приобретении TikTok.
- В это же день президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает возможность запрета китайской соцсети TikTok. Отмечается, что китайская компания представляет угрозу национальной безопасности США. Представители владельца приложения настаивают, что не предают данные пользователей официальному Пекину.
- Работа китайской соцсети TikTok в США будет прекращена, если до 15 сентября она не будет продана американской компании, заявил президент США Дональд Трамп.