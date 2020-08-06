Microsoft готова купить TikTok за $30 миллиардов — СМИ

Корпорация Microsoft ведет переговоры с китайской ByteDance о покупке TiTok и обсуждает сумму сделки в диапазоне $10-30 млрд. Об этом сообщает CNBC, передает ЭП.

Фото: detector.media

Что известно

Если сделку утвердят, Microsoft уже договорился с правительством США , что привезет код TikTok из Китая в США в течение одного года.

По данным издания, министр финансов США Стивен Мнучин «глубоко вовлечен в процесс».

Переговоры между компаниями могут завершиться в течение 3 недель.

Microsoft подтвердила в своем блоге, что провела переговоры с материнской компанией TikTok ByteDance, чтобы приобрести ее бизнес в США , Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Это единственный очевидный, ведущий участник торгов.

Как сообщалось ранее, владельцы пекинской компании ByteDance, которой принадлежит сервис TikTok, оценили его для продажи в $50 млрд.

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